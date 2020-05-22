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  • Кикнадзе: «Семин – консерватор. Черчесов сказал, что Баринов должен был играть раньше»

Кикнадзе: «Семин – консерватор. Черчесов сказал, что Баринов должен был играть раньше»

22 мая 2020, 11:53
18

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о переходе клуба на курс омоложения, а также раскритиковал Юрия Семина за свойственный специалисту консерватизм.

«Молодых игроков в составе «Локо» могло быть и больше. Вот про Баринова могу сказать. Два года уже мог быть Баринов. Станислав Черчесов все время с вопросом ко мне обращается: «Ты видишь, как Баринов играет? Он ведь у вас уже два года мог бы играть». Юрий Павлович – консерватор. Это и плюс, и минус. В этой оживленной полемике, которая идет без нашего участия достаточно долго, воспринимают, что есть вражда, конкуренция... С моей стороны ничего этого точно нет, как и желания чего-то доказать, кто бал правит.

Юрий Павлович консерватор в том смысле слова, что ему удобнее работать с игроками, которых он хорошо знает и доверяет. Возможно, это одна из причин, что мы концовку прошлого года отыграли в неудачном формате. У нас там было 11 игр. 8 поражений, 2 ничьих и только одна победа – над «Тамбовом». И то она тяжелая была – 3:2. При этом в двух итоговых матчах Лиги чемпионов, мягко говоря, был не тот футбол, который хотелось видеть. У меня больше вопросов по «Байеру» домашнему, где все решалось. Мы там ничего не показали.

Мы больше не можем позволить себе подписывать возрастных игроков. В контракте Николича прописано повышенное внимание к молодежным командам клуба», – заявил Кикнадзе.

  • Руководство «Локомотива» отказалось продлевать контракт с Юрием Семиным.
  • Клуб назначил Марко Николича.
  • Болельщики московского клуба выразили недовольство в связи с кадровым решением.

Источник: «Россия-24»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (18)
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mdu86
1590139377
Ах ты пёс нечёсаный! В чемпионский сезон Денисов просто выжигал середину поля, был лучшим опорником страны, у Палыча кто сильнее на данный момент, тот и играет! Как он мог ставить в основу Баринова при сумасшедшей форме Гарика?! А если у Черчесова личная неприязнь к Денисову, то это его проблемы! Мало у него молодёжи в составе... Миранчуки, Баринов, Жемалетдинов, Магкеев игроки основы. Тугарев, Рыбчинский, Куликов, Сулейманов выходят на замену! #УКИК
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PAREVG.
1590140290
Динамо и Рубин уже омолаживали состав, в результате одни уже были в ФНЛ, другие, в зоне вылета... А Локо при шПалыче, титул, серебро, и кубки
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Romashin69
1590140372
Вот же крыса. Он видимо футбол смотрит закрытыми глазами и ушами
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Давид59
1590141072
Черчесов, ясное дело давно за Баринова топит. Надо же как-то объяснять невызов Денисова в сборную
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Retiremen_VMF
1590143971
Дешифрую. Я получил должность на которой могу заработать себе состояние. Однако тренер мешает это сделать. Полтора года прошли в пустую, я больше ждать не могу. Год назад, в Испании, я предложил ему определенный процент, но он отказался. Поэтому теперь командой будет руководить нормальный тренер выполняющий все мои указания. Смена тренера в самый сложный период для команды хоть как то прикроет меня от ответственность за результат бегающих по полю людей. Команда, это составляющая клуба. Клуб главное, команда только средство заработать. В какую игру они играют? Я пока не знаю, но это не важно, важно другое, важен результат, но результат не важен. Почему не проводили легенду как положено, да пошел он, в стране корона. Болельщики, болельщики это те кто мешают мне жить? Думаю, что когда мы выиграем чемпионат мира, они успокоятся. Так уходят легенды и рушатся судьбы. Интересно, возможно ли назначение этого комментатора ген.директором Краснодара и почему?
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absent32
1590146596
что касаемо Баринова. он один из моих любимчиков и дай Бог чтобы он только рос рос и рос, и как можно быстрее перерос нашу лигу и попробовал себя в топевролигах. но главному тренеру виднее же когда игрока подводить к составу и как правильно это делать. а что Черчесов, он отвечает только за сборную. если ему не хватает игрока в нужную зону, это не проблемы какого то там клуба и тренера клуба. если Черчесов однажды отказался от услуг Денисова, то ни Палыч, ни Баринов в этом не виноваты. Кикнадзе должен слушать не тренера сборной, а своего тренера и придерживаться его точки зрения. так может пускай Черчесов сам делает каждой команде установку и составляет состав под своих игроков?
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DOCTOR PENALTY
1590148386
Дикий бред! Шёл бы ты реформировать тбилисское Динамо, и хохла Мещерякова с собой прихвати.
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алдан2014
1590151192
Курс на омоложение,....а сколько лет хлопчику,которого собираетесь подписать?
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vmonomah17
1590153977
У черчеса в сборной одни пенсионеры. Нашел кого слушать
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JTherry
1590159845
"Мы больше не можем позволить себе подписывать возрастных игроков" ...Баделю, на которого положил глаз Локо - 31 год, в расцвете сил))
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