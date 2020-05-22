Кикнадзе: «Семин – консерватор. Черчесов сказал, что Баринов должен был играть раньше»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о переходе клуба на курс омоложения, а также раскритиковал Юрия Семина за свойственный специалисту консерватизм.

«Молодых игроков в составе «Локо» могло быть и больше. Вот про Баринова могу сказать. Два года уже мог быть Баринов. Станислав Черчесов все время с вопросом ко мне обращается: «Ты видишь, как Баринов играет? Он ведь у вас уже два года мог бы играть». Юрий Павлович – консерватор. Это и плюс, и минус. В этой оживленной полемике, которая идет без нашего участия достаточно долго, воспринимают, что есть вражда, конкуренция... С моей стороны ничего этого точно нет, как и желания чего-то доказать, кто бал правит.

Юрий Павлович консерватор в том смысле слова, что ему удобнее работать с игроками, которых он хорошо знает и доверяет. Возможно, это одна из причин, что мы концовку прошлого года отыграли в неудачном формате. У нас там было 11 игр. 8 поражений, 2 ничьих и только одна победа – над «Тамбовом». И то она тяжелая была – 3:2. При этом в двух итоговых матчах Лиги чемпионов, мягко говоря, был не тот футбол, который хотелось видеть. У меня больше вопросов по «Байеру» домашнему, где все решалось. Мы там ничего не показали.

Мы больше не можем позволить себе подписывать возрастных игроков. В контракте Николича прописано повышенное внимание к молодежным командам клуба», – заявил Кикнадзе.