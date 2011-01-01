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    В РПЛ планируют использовать VAR, несмотря на разрешение ФИФА временно отказаться от видеоповторов

    Заместитель генерального секретаря РФС, директор по развитию союза Максим Митрофанов сообщил, что на матчах чемпионата России планируется работа видеоарбитров.

    «Департамент судейства РФС и судейский комитет готовят набор предложений. В основном он касается судей и VAR. Там есть специфика. Мы хотим использовать видеоассистентов, по крайней мере попытаться. Хотя ФИФА разрешила не использовать VAR», – сказал Митрофанов.

    • Видеоповторы появились в РПЛ только в нынешнем сезоне.
    • До зимнего перерыва система использовалась только на нескольких матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 00:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14739

      bset 50 минут назад

      А в чем проблема не использовать VAR? Типа видеоассистенты контактируют в одном помещении? Что-то бред какой-то. Да и вообще непонятно, кто должен разрешать или запрещать его? Вроде нет обязательств перед ФИФА на использование повторов - каждая страна сама вводила и сама решала, будет использовать их или нет.

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