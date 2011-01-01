В РПЛ планируют использовать VAR, несмотря на разрешение ФИФА временно отказаться от видеоповторов

А в чем проблема не использовать VAR? Типа видеоассистенты контактируют в одном помещении? Что-то бред какой-то. Да и вообще непонятно, кто должен разрешать или запрещать его? Вроде нет обязательств перед ФИФА на использование повторов - каждая страна сама вводила и сама решала, будет использовать их или нет.
Заместитель генерального секретаря РФС, директор по развитию союза Максим Митрофанов сообщил, что на матчах чемпионата России планируется работа видеоарбитров.
«Департамент судейства РФС и судейский комитет готовят набор предложений. В основном он касается судей и VAR. Там есть специфика. Мы хотим использовать видеоассистентов, по крайней мере попытаться. Хотя ФИФА разрешила не использовать VAR», – сказал Митрофанов.
- Видеоповторы появились в РПЛ только в нынешнем сезоне.
- До зимнего перерыва система использовалась только на нескольких матчах.
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