В РПЛ планируют использовать VAR, несмотря на разрешение ФИФА временно отказаться от видеоповторов

Заместитель генерального секретаря РФС, директор по развитию союза Максим Митрофанов сообщил, что на матчах чемпионата России планируется работа видеоарбитров.

«Департамент судейства РФС и судейский комитет готовят набор предложений. В основном он касается судей и VAR. Там есть специфика. Мы хотим использовать видеоассистентов, по крайней мере попытаться. Хотя ФИФА разрешила не использовать VAR», – сказал Митрофанов.

Видеоповторы появились в РПЛ только в нынешнем сезоне.

До зимнего перерыва система использовалась только на нескольких матчах.

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