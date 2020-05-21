РФС рассматривает вопрос компенсаций заразившимся коронавирусом футболистам

Футболисты, которые заразятся коронавирусом, могут получить компенсацию от РФС, об этом сообщил заместитель генерального секретаря, директор по развитию союза Максим Митрофанов.

«РФС в настоящий момент рассматривает вопросы, связанные с компенсацией футболистам, у которых выявлен вирус. Если клубы начнут массово сниматься, потому что у них не будет участников соревнований, исполком примет соответствующее решение. Иначе это будет другой чемпионат.

В настоящий момент рассматриваем и на бюро исполкома был поднят вопрос замены выпадающих футболистов. В том числе дозаявка футболистов из академии и пролонгация игроков в аренде вне регистрационного периода», – сказал Митрофанов.