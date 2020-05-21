РФС рассматривает вопрос компенсаций заразившимся коронавирусом футболистам

Футболисты, которые заразятся коронавирусом, могут получить компенсацию от РФС, об этом сообщил заместитель генерального секретаря, директор по развитию союза Максим Митрофанов.
«РФС в настоящий момент рассматривает вопросы, связанные с компенсацией футболистам, у которых выявлен вирус. Если клубы начнут массово сниматься, потому что у них не будет участников соревнований, исполком примет соответствующее решение. Иначе это будет другой чемпионат.
В настоящий момент рассматриваем и на бюро исполкома был поднят вопрос замены выпадающих футболистов. В том числе дозаявка футболистов из академии и пролонгация игроков в аренде вне регистрационного периода», – сказал Митрофанов.
- Возобновление сезона РПЛ ожидается 21 июня.
- Коронавирусом уже переболели или болеют игроки пяти клубов РПЛ – «Локомотива», «Рубина», «Динамо», «Краснодара» и «Оренбурга».
Источник: «Чемпионат»