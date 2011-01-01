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    РФС рассматривает вопрос компенсаций заразившимся коронавирусом футболистам

    Футболисты, которые заразятся коронавирусом, могут получить компенсацию от РФС, об этом сообщил заместитель генерального секретаря, директор по развитию союза Максим Митрофанов.

    «РФС в настоящий момент рассматривает вопросы, связанные с компенсацией футболистам, у которых выявлен вирус. Если клубы начнут массово сниматься, потому что у них не будет участников соревнований, исполком примет соответствующее решение. Иначе это будет другой чемпионат.

    В настоящий момент рассматриваем и на бюро исполкома был поднят вопрос замены выпадающих футболистов. В том числе дозаявка футболистов из академии и пролонгация игроков в аренде вне регистрационного периода», – сказал Митрофанов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3861

      3a zenit 52 минуты назад

      вот зачем это???Это говно кривоногое лучше и нужней чем шахтёр или комбайнёр-врач и т.д.???

      0
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      Рейтинг: +89

      Frenzybm 53 минуты назад

      Переврали новость. Речь идёт не о денежной компенсации футболистам, а о дозаявке клубов вместо тех, кто болеет. Бомбардир... Такой бомбардир.

      1
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      Рейтинг: +1159

      Cleaner 1 час назад

      А им что, деньги по контракту не платят? Какая тогда компенсация? Я один чего то не понимаю???

      0
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      Рейтинг: +1851

      giluxa1963 1 час назад

      Ну да самый не защищенный слой населения на прожиточный минимум живут

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