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    Митрофанов: «За прекращение сезона выступали два или три клуба»

    Заместитель генерального секретаря РФС, директор по развитию союза Максим Митрофанов рассказал, как проходило обсуждение досрочного завершения сезона РПЛ.

    «Мы обсуждали вопрос прекращения сезона в конце апреля – начале мая. Было несколько клубов, выступающих за прекращение. Их было два или три. Остальные выступили за возобновление. Как готовиться тогда надо было бы к новому сезону? Если исходить из эпидемиологической ситуации, то будем сидеть и ждать полтора года, пока не создадут вакцину.

    Спросите у тех клубов, кто хотел не возобновлять чемпионат и готовиться к новому сезону, готовы они 21 июня начинать новый, раз не хотят возобновлять старый? Нет гарантий, что и в июне можно будет тренироваться. Даже предположить не могу, что условный Кикнадзе проводит инсинуации, чтобы не возобновлять сезон. Я не верю в эти заговоры», – сказал Митрофанов.

    • Возобновление сезона РПЛ ожидается 21 июня.
    • Пауза в чемпионате длится с середины марта, командам осталось провести по восемь матчей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3073

      Борат 18 минут назад

      Стыдно за свинарей !
      Давить пищевик в пердив !
      Гыгы

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