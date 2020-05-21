Митрофанов: «За прекращение сезона выступали два или три клуба»

Заместитель генерального секретаря РФС, директор по развитию союза Максим Митрофанов рассказал, как проходило обсуждение досрочного завершения сезона РПЛ.

«Мы обсуждали вопрос прекращения сезона в конце апреля – начале мая. Было несколько клубов, выступающих за прекращение. Их было два или три. Остальные выступили за возобновление. Как готовиться тогда надо было бы к новому сезону? Если исходить из эпидемиологической ситуации, то будем сидеть и ждать полтора года, пока не создадут вакцину.

Спросите у тех клубов, кто хотел не возобновлять чемпионат и готовиться к новому сезону, готовы они 21 июня начинать новый, раз не хотят возобновлять старый? Нет гарантий, что и в июне можно будет тренироваться. Даже предположить не могу, что условный Кикнадзе проводит инсинуации, чтобы не возобновлять сезон. Я не верю в эти заговоры», – сказал Митрофанов.

Возобновление сезона РПЛ ожидается 21 июня.

Пауза в чемпионате длится с середины марта, командам осталось провести по восемь матчей.

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