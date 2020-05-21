Митрофанов – об ограничениях на тренировки: «На юге страны разрешено, можно организовать сборы. В чем проблема?»

Заместитель генерального секретаря РФС, директор по развитию союза Максим Митрофанов ответил на вопрос, как командам готовится к возобновлению сезона в равных условиях, учитывая, что в некоторых российских регионах по-прежнему введены ограничения на проведение тренировок.

«Регламент не говорит: «Ребята, запрещено собираться вместе, тренироваться». Мы вас не заставляем, не кровь из носу. Да, в отдельных регионах ограничения есть, в других – нет. Спортивный ли это принцип? Не готов утверждать. В январе-феврале часто тоже нет условий для тренировок. Команды едут в Турцию, Испанию, ОАЭ. На юге страны разрешено тренироваться – можно поехать, организовать сборы. В чем проблема? Клубы, лига, РФС не могут жить в тех же реалиях, что до карантина.

В Мособласти идет согласование о разрешении тренировочного процесса до снятия всех остальных ограничений уже в мае. В Башкирии, Татарстане, Самарской области ограничения уже сняты, можно тренироваться. Ожидается снятие уже в мае во всех остальных субъектах РФ, где есть команды. Рассчитываем, что до 1 июня во многих регионах возможно возобновление тренировок», – сказал Митрофанов.

РФС рассматривает вопрос компенсаций заразившимся коронавирусом футболистам

Митрофанов: «За прекращение сезона выступали два или три клуба»