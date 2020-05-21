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    Митрофанов – об ограничениях на тренировки: «На юге страны разрешено, можно организовать сборы. В чем проблема?»

    Заместитель генерального секретаря РФС, директор по развитию союза Максим Митрофанов ответил на вопрос, как командам готовится к возобновлению сезона в равных условиях, учитывая, что в некоторых российских регионах по-прежнему введены ограничения на проведение тренировок.

    «Регламент не говорит: «Ребята, запрещено собираться вместе, тренироваться». Мы вас не заставляем, не кровь из носу. Да, в отдельных регионах ограничения есть, в других – нет. Спортивный ли это принцип? Не готов утверждать. В январе-феврале часто тоже нет условий для тренировок. Команды едут в Турцию, Испанию, ОАЭ. На юге страны разрешено тренироваться – можно поехать, организовать сборы. В чем проблема? Клубы, лига, РФС не могут жить в тех же реалиях, что до карантина.

    В Мособласти идет согласование о разрешении тренировочного процесса до снятия всех остальных ограничений уже в мае. В Башкирии, Татарстане, Самарской области ограничения уже сняты, можно тренироваться. Ожидается снятие уже в мае во всех остальных субъектах РФ, где есть команды. Рассчитываем, что до 1 июня во многих регионах возможно возобновление тренировок», – сказал Митрофанов.

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    Источник: Sports.ru

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    21.05.2020 23:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3069

      Борат 11 минут назад

      Макнул поросей рылами в лепёху !
      Гыгы

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