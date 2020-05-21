GFFN: Виллаш-Боаш отказался возглавить «Ньюкасл»

«Ньюкасл» приглашал главного тренера «Марселя» Андре Виллаш-Боаша, утверждает Get French Football News.
По информации источника, английский клуб предлагал 42-летнему специалисту более высокую зарплату, однако тот все равно ответил отказом.
Ранее португалец не захотел продлевать контракт с провансальцами.
- Виллаш-Боаш возглавляет «Марсель» с мая 2019 года.
- Команда под его руководством финишировала второй в сезоне Лиги 1, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Источник: Get French Football News