GFFN: Виллаш-Боаш отказался возглавить «Ньюкасл»

«Ньюкасл» приглашал главного тренера «Марселя» Андре Виллаш-Боаша, утверждает Get French Football News.

По информации источника, английский клуб предлагал 42-летнему специалисту более высокую зарплату, однако тот все равно ответил отказом.

Ранее португалец не захотел продлевать контракт с провансальцами.