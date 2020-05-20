Лопырева: «Раньше дети фанатели от иностранцев, сейчас – от Дзюбы. Это вызывает гордость»

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева полагает, что турнир двухлетней давности сделал кумиром детей форварда «Зенита» Артема Дзюбу. Он дошел со сборной России до четвертьфинала.

«Для меня главное наследие — общение с друзьями и с каким восхищением они говорят о России. Всe было организовано на высочайшем уровне, я испытываю гордость, что участвовала в этом. Наши родители вспоминали Олимпиаду-80, а мы будем вспоминать чемпионат мира.

Ещe очень важно, что у нас появились наши герои, наши футболисты. Если раньше дети фанатели от иностранцев, то сейчас мы наблюдаем поколение, которое фанатеет от Дзюбы. Это действительно вызывает гордость», – сказала Лопырева.