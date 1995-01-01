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    Лопырева: «Раньше дети фанатели от иностранцев, сейчас – от Дзюбы. Это вызывает гордость»

    Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева полагает, что турнир двухлетней давности сделал кумиром детей форварда «Зенита» Артема Дзюбу. Он дошел со сборной России до четвертьфинала.

    «Для меня главное наследие — общение с друзьями и с каким восхищением они говорят о России. Всe было организовано на высочайшем уровне, я испытываю гордость, что участвовала в этом. Наши родители вспоминали Олимпиаду-80, а мы будем вспоминать чемпионат мира.

    Ещe очень важно, что у нас появились наши герои, наши футболисты. Если раньше дети фанатели от иностранцев, то сейчас мы наблюдаем поколение, которое фанатеет от Дзюбы. Это действительно вызывает гордость», – сказала Лопырева.

    • Телеведущая, модель – бывшая жена Федора Смолова.
    • Дзюба лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Его «Зенит» идет в таблице чемпионата России первым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +350

      Armani nn 2 минуты назад

      Бедные дети.Мне их жаль.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14708

      bset 22 минуты назад

      Я в детстве фанател от Жиркова - обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер ЧЕ, поиграл в Челси (хоть и не очень удачно), в 36 лет играет до сих пор на высоком уровне. А кто фанатеет от Дзюбы, который прикарманил чужие деньги и один раз случайно выстрелил? Про каких-то странных детей речь.

      1
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      Рейтинг: +2040

      Axe111 30 минут назад

      Какие герои ду** !!!! Просто слов нет лол

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