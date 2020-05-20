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  • Лопырева: «Раньше дети фанатели от иностранцев, сейчас – от Дзюбы. Это вызывает гордость»

Лопырева: «Раньше дети фанатели от иностранцев, сейчас – от Дзюбы. Это вызывает гордость»

20 мая 2020, 19:15
24

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева полагает, что турнир двухлетней давности сделал кумиром детей форварда «Зенита» Артема Дзюбу. Он дошел со сборной России до четвертьфинала.

«Для меня главное наследие — общение с друзьями и с каким восхищением они говорят о России. Всe было организовано на высочайшем уровне, я испытываю гордость, что участвовала в этом. Наши родители вспоминали Олимпиаду-80, а мы будем вспоминать чемпионат мира.

Ещe очень важно, что у нас появились наши герои, наши футболисты. Если раньше дети фанатели от иностранцев, то сейчас мы наблюдаем поколение, которое фанатеет от Дзюбы. Это действительно вызывает гордость», – сказала Лопырева.

  • Телеведущая, модель – бывшая жена Федора Смолова.
  • Дзюба лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
  • Его «Зенит» идет в таблице чемпионата России первым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (24)
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bset
1589992189
Я в детстве фанател от Жиркова - обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер ЧЕ, поиграл в Челси (хоть и не очень удачно), в 36 лет играет до сих пор на высоком уровне. А кто фанатеет от Дзюбы, который прикарманил чужие деньги и один раз случайно выстрелил? Про каких-то странных детей речь.
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Armani nn
1589993420
Бедные дети.Мне их жаль.
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altezzik
1589993828
Это мы, старики, фанатеем от всяких Дзюб. Дети вообще рфпл не смотрят. Фаннатеют от всяких Роналд.
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derrik2000
1589996339
Неважные, видать, сейчас родители и воспитатели, раз дети фанатеют от Дзюбы. Это касается и родителей Лопырёвой: у неё всегда был безобразный вкус, точнее, его полное отсутствие.
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Play
1589996421
Раньше поумнее дети были просто
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VVM1964
1589997956
В какой же жопе наш футбол , что кумир - Дзюба (((
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Danish Dynamite
1590001522
Почему-то вспомнился анекдот про девочку с лицом, похожим на жопу... это я не про Лопыреву, а про наш футбол и его олицетворение, которым Дзюба, к сожалению, действительно является...
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Томик
1590004632
На моей памяти от Шевченко больше всех без ума были. В любой двой зайди - несколько футболок бегало. Тогда нам ещё разрешали его своим считать).
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Константинн
1590004722
Вот ни разу не видел во дворах детей в футболке на спине которой было написано Дзюба. Месси, Рональду, даже "Аршавин" бегал а Дзюбы не видел, может только питерские не стесняются...
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Добрый Бобер
1590053512
Это вызывает не гордость, а сомнения в адекватности этих детей.
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