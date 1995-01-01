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    «Лацио» хочет предложить Милинковичу-Савичу новый контракт с окладом в 4 миллиона

    «Лацио» рассчитывает удержать полузащитника Сергея Милинковича-Савича в клубе, предложив ему более выгодный контракт.

    Римляне планируют продлить соглашение с сербом до 2024 года. По условиям нового контракта Милинкович-Савич будет получать 4 миллиона евро в год. Также «Лацио» хочет увеличить сумму отступных за игрока до 120 миллионов евро.

    Интерес к хавбеку проявляют «ПСЖ», «Ювентус», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    • Милинкович-Савич в текущем сезоне провел за «Лацио» 31 матч, забил пять голов и сделал семь ассистов.
    • Рыночная стоимость серба – 64 миллиона евро.

    Источник: Leggo

    Leggo -  итальянская ежедневная газета. Первая бесплатная газета в Италии.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3040

      Борат 2 часа назад

      При таком к нему интересе эти 4 ляма маловато будет !
      Гыгы

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