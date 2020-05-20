«Лацио» хочет предложить Милинковичу-Савичу новый контракт с окладом в 4 миллиона

«Лацио» рассчитывает удержать полузащитника Сергея Милинковича-Савича в клубе, предложив ему более выгодный контракт.
Римляне планируют продлить соглашение с сербом до 2024 года. По условиям нового контракта Милинкович-Савич будет получать 4 миллиона евро в год. Также «Лацио» хочет увеличить сумму отступных за игрока до 120 миллионов евро.
Интерес к хавбеку проявляют «ПСЖ», «Ювентус», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
- Милинкович-Савич в текущем сезоне провел за «Лацио» 31 матч, забил пять голов и сделал семь ассистов.
- Рыночная стоимость серба – 64 миллиона евро.
Источник: Leggo
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