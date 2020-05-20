Капелло – о Роналдо: «Он доставлял мне больше всего проблем»

Бывший главный тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло поделился воспоминаниями о работе с экс-форвардом мадридцев Роналдо. Бразилец играл под руководством Капелло в 2006 году на протяжении шести месяцев.
«Роналдо был самым большим талантом, которого я когда-либо тренировал. Но в то же время он был игроком, который создавал мне больше всего проблем в раздевалке. Он устраивал вечеринки и делал все, что хотел. Однажды ван Нистелрой сказал мне: «Тренер, в раздевалке пахнет алкоголем».
Затем Роналдо отправился в «Милан», и мы начали побеждать. Но если говорить о таланте, то он был величайшим, без сомнения», – сказал специалист.
- Капелло тренировал «Реал» в 1996-97 и 2006-07 годах. В оба его пришествия в клуб мадридцы выигрывали чемпионат Испании.
- Роналдо играл за столичную команду с 2002 по 2007 годы. Он забил за «Реал» 83 гола в 127 матчах.
Источник: Marca