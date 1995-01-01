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    «Чемпионат» «Долгопрудный» пытается подняться в ФНЛ

    Футбольный клуб «Долгопрудный» хочет выступать в следующем сезоне в ФНЛ.

    По информации «Чемпионата», подмосковная команда предоставила лиге финансовые гарантии, а также отчиталась о наличии необходимой инфраструктуры для проведения матчей во втором по значимости российском дивизионе.

    Сообщается, что все необходимые документы для получения лицензии уже отправлены руководству ФНЛ.

    • Сейчас «Долгопрудный» выступает в ПФЛ зона «Запад».
    • Команда финишировала на втором месте по итогам досрочно завершeнного сезона.

    Источник: «Чемпионат»

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