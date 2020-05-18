«Чемпионат» «Долгопрудный» пытается подняться в ФНЛ

Футбольный клуб «Долгопрудный» хочет выступать в следующем сезоне в ФНЛ.

По информации «Чемпионата», подмосковная команда предоставила лиге финансовые гарантии, а также отчиталась о наличии необходимой инфраструктуры для проведения матчей во втором по значимости российском дивизионе.

Сообщается, что все необходимые документы для получения лицензии уже отправлены руководству ФНЛ.