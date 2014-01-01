Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    «Реал» может пригласить Мальдини на пост спортивного директора

    Технический директор «Милана» Паоло Мальдини может получить должность в «Реале».

    По информации Defensa Central, президент мадридского клуба Флорентино Перес рассматривает кандидатуру итальянца на пост спортивного директора.

    • Мальдини всю футбольную карьеру провел в «Милане».
    • «Реал» идет вторым в турнирной таблице Примеры.
    • Сейчас пост спортивного директора клуба занимает Эмилио Бутрагеньо.

    Источник: Defensa Central

    Мадридский портал, который специализируется на новостях о "Реале". Аудитория в твиттере превышает 125 тысяч человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98842
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76645
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru