«Реал» может пригласить Мальдини на пост спортивного директора

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини может получить должность в «Реале».
По информации Defensa Central, президент мадридского клуба Флорентино Перес рассматривает кандидатуру итальянца на пост спортивного директора.
- Мальдини всю футбольную карьеру провел в «Милане».
- «Реал» идет вторым в турнирной таблице Примеры.
- Сейчас пост спортивного директора клуба занимает Эмилио Бутрагеньо.
Источник: Defensa Central
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