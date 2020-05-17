«РБК-Спорт»: «Сельта» не стала штрафовать Смолова за отъезд из Испании во время карантина

«Сельта» не стала штрафовать российского форварда Федора Смолова за нарушение режима самоизоляции.

Смолов в апреле уехал из Испании в Россию, за что был раскритикован главным тренером галисийцев Оскаром Гарсией. По информации «РБК-Спорт», клуб решил не накладывать штраф на футболиста. Россиянин вернулся в расположение команды 5 мая.

Вместе с тем, как сообщает Mundo Deportivo, другой игрок «Сельты», нарушивший режим самоизоляции – Пионе Систо – будет оштрафован на 60 тысяч евро. Это самый крупный штраф в истории клуба.