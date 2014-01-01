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    «РБК-Спорт»: «Сельта» не стала штрафовать Смолова за отъезд из Испании во время карантина

    «Сельта» не стала штрафовать российского форварда Федора Смолова за нарушение режима самоизоляции.

    Смолов в апреле уехал из Испании в Россию, за что был раскритикован главным тренером галисийцев Оскаром Гарсией. По информации «РБК-Спорт», клуб решил не накладывать штраф на футболиста. Россиянин вернулся в расположение команды 5 мая.

    Вместе с тем, как сообщает Mundo Deportivo, другой игрок «Сельты», нарушивший режим самоизоляции – Пионе Систо – будет оштрафован на 60 тысяч евро. Это самый крупный штраф в истории клуба.

    • Смолов перешел в галисийский клуб в январе на правах аренды.
    • В активе форварда один гол в шести матчах.
    • По итогам 27 туров «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры.

    Источник: «РБК-Спорт»

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