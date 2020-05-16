«Краснодар», «Локомотив» и «Динамо» поборются за защитника «Метца» Фофана

Центральный защитник «Метца» Мамаду Фофана может продолжить карьеру в России.
Об интересе к 22-летнему малийцу со стороны трех клубов РПЛ сообщил агент футболиста Секу Траоре.
«Мамаду в России интересен «Краснодару», «Динамо» и «Локомотиву». Большой интерес проявляют «Краснодар» и «Динамо», но решать будут по окончании сезона.
«Краснодар» заинтересовался еще в январе и хотел его арендовать, когда в команде травмировались два защитника. Но «Метц» интересовал только трансфер.
В Европе еще на него смотрят «Рейнджерс» и «Саутгемптон», – сказал агент.
- Рыночная стоимость Фофана – 3,2 миллиона евро.
- В текущем сезоне игрок провел за «Метц» 21 матч, результативными действиями не отличался.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
Источник: Sport24