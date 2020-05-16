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    «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо» поборются за защитника «Метца» Фофана

    Центральный защитник «Метца» Мамаду Фофана может продолжить карьеру в России.

    Об интересе к 22-летнему малийцу со стороны трех клубов РПЛ сообщил агент футболиста Секу Траоре.

    «Мамаду в России интересен «Краснодару», «Динамо» и «Локомотиву». Большой интерес проявляют «Краснодар» и «Динамо», но решать будут по окончании сезона.

    «Краснодар» заинтересовался еще в январе и хотел его арендовать, когда в команде травмировались два защитника. Но «Метц» интересовал только трансфер.

    В Европе еще на него смотрят «Рейнджерс» и «Саутгемптон», – сказал агент.

    • Рыночная стоимость Фофана – 3,2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Метц» 21 матч, результативными действиями не отличался.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4364

      JTherry 1 час назад

      докатились, стали "объедки" скупать в РПЛ, дружно валим в 90-е...

      0
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      Рейтинг: +1850

      giluxa1963 3 часа назад

      кто хочет получить фофан за 3 ляма

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9337

      parevg 4 часа назад

      И снова мартыхай, странно что не Селюк его агент

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