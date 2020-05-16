«Краснодар», «Локомотив» и «Динамо» поборются за защитника «Метца» Фофана

Центральный защитник «Метца» Мамаду Фофана может продолжить карьеру в России.

Об интересе к 22-летнему малийцу со стороны трех клубов РПЛ сообщил агент футболиста Секу Траоре.

«Мамаду в России интересен «Краснодару», «Динамо» и «Локомотиву». Большой интерес проявляют «Краснодар» и «Динамо», но решать будут по окончании сезона.

«Краснодар» заинтересовался еще в январе и хотел его арендовать, когда в команде травмировались два защитника. Но «Метц» интересовал только трансфер.

В Европе еще на него смотрят «Рейнджерс» и «Саутгемптон», – сказал агент.