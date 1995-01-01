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    Семин – о своем будущем: «Конечно, я не уйду на пенсию»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин заявил, что продолжит работать.

    «Конечно, не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно! Пока нет смысла ничего комментировать. Когда будет конкретика, тогда будем что-то комментировать», – сказал Семин.

    • 11 мая тренеру исполнилось 73 года.
    • «Локомотив» решил не продлевать с ним контракт, истекающий 31 мая.
    • Семин – самый успешный тренер в истории московского клуба (13 трофеев).

    Семин: «Отношусь к возобновлению сезона РПЛ с большим энтузиазмом»

    Семин пожелал «Локомотиву» сохранить второе место в РПЛ

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +725

      wobaekat 29 минут назад

      Как же в Локо будут орать, когда Палыч сделает Сочи чемпионом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      Граф2019 2 часа назад

      правильно Юра! болт им на лысый череп...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -105

      Фанат Рубина 2 часа назад

      Рыбалка, лес, грибочки вышли из чата!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Граф2019 > Фанат Рубина 2 часа назад

      сам соси ананас...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11074

      vladimir-7 3 часа назад

      Вот если бы Семин взял бы, к примеру, Оренбург или Тамбов и команду
      поднял бы наверх турнирной таблицы и натёр бы уши Мещерякову, это было бы красиво. Удачи, Юрий Павлович!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5671

      paracetamol 4 часа назад

      Хорошие тренеры везде нужны, без работы Шпалыч не останется!

      2
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      Рейтинг: +6699

      piligrim1986 4 часа назад

      го в Спартак)

      0
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      Рейтинг: +5671

      paracetamol > piligrim1986 4 часа назад

      Свин еще то днище, почище Локо!

      -2
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      Рейтинг: +3902

      порт 5 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давай лучше к Романцеву на грядки.

      -4
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