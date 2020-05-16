Семин – о своем будущем: «Конечно, я не уйду на пенсию»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин заявил, что продолжит работать.

«Конечно, не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно! Пока нет смысла ничего комментировать. Когда будет конкретика, тогда будем что-то комментировать», – сказал Семин.

11 мая тренеру исполнилось 73 года.

«Локомотив» решил не продлевать с ним контракт, истекающий 31 мая.

Семин – самый успешный тренер в истории московского клуба (13 трофеев).

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