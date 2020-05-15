«Ротор» сообщил о выходе в РПЛ спустя 16 лет. Процедуры лицензирования еще не было

После решения РФС о досрочном завершении сезона ФНЛ «Ротор» объявил о выходе в РПЛ. Клуба не было в высшем дивизионе 16 лет.

При этом процедуры лицензирования еще не было. Согласно решению исполкома РФС, если «Ротор» и/или «Химки» не получат разрешение на выступление в РПЛ, то в ней останутся команды из зоны вылета.

«Ротор» финишировал в РПЛ первым.

Сезон ФНЛ прервали в марте из-за пандемии коронавируса.

По всему миру от инфекции умерло более 302000 человек.