«Ротор» сообщил о выходе в РПЛ спустя 16 лет. Процедуры лицензирования еще не было

давно ротора не было!удачи!
После решения РФС о досрочном завершении сезона ФНЛ «Ротор» объявил о выходе в РПЛ. Клуба не было в высшем дивизионе 16 лет.
При этом процедуры лицензирования еще не было. Согласно решению исполкома РФС, если «Ротор» и/или «Химки» не получат разрешение на выступление в РПЛ, то в ней останутся команды из зоны вылета.
- «Ротор» финишировал в РПЛ первым.
- Сезон ФНЛ прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 302000 человек.
МЫ В РПЛ!@premierliga возвращается в Волгоград спустя 16 лет!#ЗаРотор pic.twitter.com/P8eDBIDvMr— CК «Ротор» (@RotorOfficial) May 15, 2020