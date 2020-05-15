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    «Ротор» сообщил о выходе в РПЛ спустя 16 лет. Процедуры лицензирования еще не было

    После решения РФС о досрочном завершении сезона ФНЛ «Ротор» объявил о выходе в РПЛ. Клуба не было в высшем дивизионе 16 лет.

    При этом процедуры лицензирования еще не было. Согласно решению исполкома РФС, если «Ротор» и/или «Химки» не получат разрешение на выступление в РПЛ, то в ней останутся команды из зоны вылета.

    • «Ротор» финишировал в РПЛ первым.
    • Сезон ФНЛ прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 302000 человек.

    Источник: твиттер «Ротора»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14931

      sssrspartak 1 час назад

      давно ротора не было!удачи!

      0
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      Рейтинг: +33

      mkrov 1 час назад

      А что, команды празднуют выход только после получения лицензии? Что за бредовая новость. Выход всегда празднуют сразу после свистка.

      1
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      Рейтинг: +107

      Matu 1 час назад

      «Ротор» финишировал в РПЛ первым. - заранее что ли?)

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