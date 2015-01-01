«Ротор» и «Химки» выйдут в РПЛ по итогам сезона

Лишнее подтверждение тому, что ФНЛ и ПФЛ никому не интересны кроме болельщиков. Уж стыки то вполне себе могли оставить, а так лишний шанс спастись здешним любимцам и полнейшее пренебрежение интересами команд из ФНЛ, которые имели полное право на стыки, даже в такой ситуации.
Исполком РФС решил досрочно завершить розыгрыш ФНЛ сезона-2019/20.
Таким образом, путевку в высший дивизион получили две лучшие команды ФНЛ – «Ротор» и «Химки».
При этом количество участников РПЛ не будет изменено – команды, занявшие 15-е и 16-е место, вылетят.
Официально: РПЛ возобновится 21 июня. ФНЛ и ПФЛ досрочно завершены
Командам РПЛ разрешили делать по пять замен в матче