Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    «Ротор» и «Химки» выйдут в РПЛ по итогам сезона

    Исполком РФС решил досрочно завершить розыгрыш ФНЛ сезона-2019/20.

    Таким образом, путевку в высший дивизион получили две лучшие команды ФНЛ – «Ротор» и «Химки».

    При этом количество участников РПЛ не будет изменено – команды, занявшие 15-е и 16-е место, вылетят.

    Официально: РПЛ возобновится 21 июня. ФНЛ и ПФЛ досрочно завершены

    Командам РПЛ разрешили делать по пять замен в матче

    Источник: Официальный твиттер РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +204

      Соня Мармеладова 35 минут назад

      Лишнее подтверждение тому, что ФНЛ и ПФЛ никому не интересны кроме болельщиков. Уж стыки то вполне себе могли оставить, а так лишний шанс спастись здешним любимцам и полнейшее пренебрежение интересами команд из ФНЛ, которые имели полное право на стыки, даже в такой ситуации.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76635
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru