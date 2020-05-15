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  • Тарасов – о зарплате: «Мы не воруем деньги. Такие условия создали. В чем мы виноваты?»

Тарасов – о зарплате: «Мы не воруем деньги. Такие условия создали. В чем мы виноваты?»

15 мая 2020, 07:37
10

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов объяснил, почему у многих людей негативное отношение к футболистам.

– У нас вообще не очень любят футболистов. Понимаешь, про что я?

– Да.

– Считают, что зря им платят такие гигантские зарплаты, что они этого не заслуживают, что они ничего не делают. А в этот момент кто-то из футболистов показывает свою богатую жизнь. И ты вызываешь такие чувства у людей.

– Я буду вставать на сторону футболистов. Я не считаю, что они просто так получают. Одни травмы, одни тренировки… Спорт – тяжелейший вид. Я с 5 лет начал заниматься, сначала каратэ, ну, и вот так дошел до нынешнего времени. За все это время у меня было 12 операций. Ну, это мне так не повезло. Или, наоборот, повезло. Не знаю, как правильно здесь рассудить.

Я на стороне футболистов. Мы не воруем эти деньги. Такие условия создали. Мы в чем виноваты? Нам предлагают – мы подписываем. Зарабатываем, но тратим свое здоровье. Наверное, может быть обидно другим видам спорта, где меньше зарабатывают.

У меня очень много друзей-бойцов ММА, которые дерутся. Там вообще копейки платят. А люди выходят и дерутся. Я не беру Америку, а чуть ниже уровень.

– Второй по уровню раздражения момент из жизни футболистов – их поведение, когда они гуляют. Те же самые Кокорин и Мамаев. Скажи, имеют ли право футболисты вести себя таким образом?

– Не имеют, конечно. Я говорил об этом. Но при всем при этом я вставал на защиту Саши. Я знаю Сашу очень хорошо.

– Так почему ему можно?

– Ему нельзя. Но я сказал, что нельзя наказывать тюрьмой. Накажите по-другому. Но меня сожрали. Люди меня не услышали.

Накажите их деньгами. Пусть построят стадион. Когда я сказал про храм, меня опять начали жрать. Сколько можно строить храмов? Ну, окей. Я просто предложил. Сказал то, что я чувствовал. Но сажать было неправильно. Просто показали пример.

  • В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев были арестованы за участие в двух драках в центре Москвы.
  • Оба футболиста получили реальный тюремный срок и вышли условно-досрочно в сентябре 2019 года.

Источник: Super
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (10)
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Cules2013
1589520814
Проблема не в том, что вам платят много, а в том, что вы считаете, что достойны этих денег и злоупотребляете и без того слишком щедрой системой. 90% футболистов, получая просто заоблачные суммы, ведёт себя как зажратые мажоры - они и на поле не выкладываются по полной, ибо незачем, и в реальной жизни не помогают обычным людям, которые получают копейки. А про сложность работы футболистом ты поди расскажи шахтёру или нейрохирургу, или может медсестре на суточном дежурстве в скорой, которая может по 20 человек за смену принимать или какому-то сантехнику, что каждый день по локоть в дерьме. Да ты там через 2 дня плакаться начнёшь. А люди получают на таких профессиях просто копейки, пыль, по сравнению с твоей зарплатой. Нашлося тут...ещё и таки же быдланов, как Кокорин и Мамаев защищает. То, что сам процесс превратился в цирк - это одно дело, но своё наказание они заслужили, и даже так, похоже что ничего оно их не исправило, даже ни на каплю. А потому что просидели они в комфортных условиях, и на их банковских счетах, как были миллионы долларов, так и остались.
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САДЫЧОК
1589521932
Тарасов не в этом дело ! Твоё дело хорошо играть...а играешь ты уже давно очень плохо ! Твой недостаток в ущербности мышления , провокации и в том , что ты передаешь мысли , направленные против обычного народа !
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алдан2014
1589551606
Тарасов,а ты думал сколько пассажиров должны проехать по ЖД,в не очень хороших вагонах что бы ты получил свою зарплату?РЖД на наши деньги вас содержит!А вам то плевать на народ
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омск55
1589556930
жополиз тарасова
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Hektor 84
1589631281
Вы не наиграли на то бабло что получаете.
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Chernyi Lis
1589639420
двуличный какой то..сам себе противоречит..храмы эти может ему выгоду приносят..раз разошелся так..а вот на ребенка больного пропиярился ..инициатором стал для сбора денег..глядишь больше получится и хорошо..да за всеее прошлое ему больше положено и ни в таких условиях-санаториях!
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