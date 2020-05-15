Тарасов – о зарплате: «Мы не воруем деньги. Такие условия создали. В чем мы виноваты?»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов объяснил, почему у многих людей негативное отношение к футболистам.

– У нас вообще не очень любят футболистов. Понимаешь, про что я?

– Да.

– Считают, что зря им платят такие гигантские зарплаты, что они этого не заслуживают, что они ничего не делают. А в этот момент кто-то из футболистов показывает свою богатую жизнь. И ты вызываешь такие чувства у людей.

– Я буду вставать на сторону футболистов. Я не считаю, что они просто так получают. Одни травмы, одни тренировки… Спорт – тяжелейший вид. Я с 5 лет начал заниматься, сначала каратэ, ну, и вот так дошел до нынешнего времени. За все это время у меня было 12 операций. Ну, это мне так не повезло. Или, наоборот, повезло. Не знаю, как правильно здесь рассудить.

Я на стороне футболистов. Мы не воруем эти деньги. Такие условия создали. Мы в чем виноваты? Нам предлагают – мы подписываем. Зарабатываем, но тратим свое здоровье. Наверное, может быть обидно другим видам спорта, где меньше зарабатывают.

У меня очень много друзей-бойцов ММА, которые дерутся. Там вообще копейки платят. А люди выходят и дерутся. Я не беру Америку, а чуть ниже уровень.

– Второй по уровню раздражения момент из жизни футболистов – их поведение, когда они гуляют. Те же самые Кокорин и Мамаев. Скажи, имеют ли право футболисты вести себя таким образом?

– Не имеют, конечно. Я говорил об этом. Но при всем при этом я вставал на защиту Саши. Я знаю Сашу очень хорошо.

– Так почему ему можно?

– Ему нельзя. Но я сказал, что нельзя наказывать тюрьмой. Накажите по-другому. Но меня сожрали. Люди меня не услышали.

Накажите их деньгами. Пусть построят стадион. Когда я сказал про храм, меня опять начали жрать. Сколько можно строить храмов? Ну, окей. Я просто предложил. Сказал то, что я чувствовал. Но сажать было неправильно. Просто показали пример.