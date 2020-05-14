Российский полузащитник Александр Головин стал лицом социального проекта «Монако», призывающего носить маски во время пандемии коронавируса.

На фото футболиста стоит в красно-белой маске и футболке своего клуба.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.

В текущем сезоне хавбек провел за команду 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.

Чемпионат Франции был завершен досрочно, «Монако» заняло девятое место.