Российский полузащитник Александр Головин стал лицом социального проекта «Монако», призывающего носить маски во время пандемии коронавируса.
На фото футболиста стоит в красно-белой маске и футболке своего клуба.
- Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
- В текущем сезоне хавбек провел за команду 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.
- Чемпионат Франции был завершен досрочно, «Монако» заняло девятое место.
twit text — Сборная России (@TeamRussia) May 14, 2020
Источник: Твиттер сборной России