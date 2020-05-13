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    «Динамо» пожелало выздоровления заболевшему коронавирусом председателю совета директоров Соловьеву

    Пресс-служба «Динамо» отреагировала на новость об обнаружении у председателя совета директоров клуба Юрия Соловьева коронавирусной инфекции.

    «13 мая стало известно, что у Председателя Совета директоров ФК «Динамо-Москва» и Первого заместителя Президент-председателя правления Банка ВТБ Юрия Алексеевича Соловьeва диагностирована коронавирусная инфекция. Желаем Юрию Алексеевичу скорейшего выздоровления!» – говорится в публикации москвичей в твиттере.

    • Соловьев входит в кадровый резерв России под патронажем президента.
    • «Динамо» в РПЛ идет шестым.
    • Коронавирусом также болеет владелец «Спартака» Леонид Федун.

    «Будьте предельно аккуратны, берегите себя и близких». Руководитель «Динамо» Соловьев подтвердил заражение коронавирусом

    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

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