«Динамо» пожелало выздоровления заболевшему коронавирусом председателю совета директоров Соловьеву

Пресс-служба «Динамо» отреагировала на новость об обнаружении у председателя совета директоров клуба Юрия Соловьева коронавирусной инфекции.

«13 мая стало известно, что у Председателя Совета директоров ФК «Динамо-Москва» и Первого заместителя Президент-председателя правления Банка ВТБ Юрия Алексеевича Соловьeва диагностирована коронавирусная инфекция. Желаем Юрию Алексеевичу скорейшего выздоровления!» – говорится в публикации москвичей в твиттере.

Соловьев входит в кадровый резерв России под патронажем президента.

«Динамо» в РПЛ идет шестым.

Коронавирусом также болеет владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Будьте предельно аккуратны, берегите себя и близких». Руководитель «Динамо» Соловьев подтвердил заражение коронавирусом