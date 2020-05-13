«Будьте предельно аккуратны, берегите себя и близких». Руководитель «Динамо» Соловьев подтвердил заражение коронавирусом

Юрий Соловьев, председатель совета директоров «Динамо», подтвердил, что болен коронавирусной инфекцией. Функционер находится в стационаре.
«На данный момент нахожусь в больнице. Диагностирован коронавирус. Была высокая температура, сейчас состояние получше, спасибо врачам за своевременную, квалифицированную помощь. Стараюсь, тем не менее, оставаться в курсе всех оперативных дел, требующих принятия решений. Желаю всем здоровья и будьте предельно аккуратны, берегите себя и близких», – сказал Соловьев.
- Соловьев входит в кадровый резерв России под патронажем президента.
- «Динамо» в РПЛ идет шестым.
- Коронавирусом также болеет владелец «Спартака» Леонид Федун.
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева