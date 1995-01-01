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    «Будьте предельно аккуратны, берегите себя и близких». Руководитель «Динамо» Соловьев подтвердил заражение коронавирусом

    Юрий Соловьев, председатель совета директоров «Динамо», подтвердил, что болен коронавирусной инфекцией. Функционер находится в стационаре.

    «На данный момент нахожусь в больнице. Диагностирован коронавирус. Была высокая температура, сейчас состояние получше, спасибо врачам за своевременную, квалифицированную помощь. Стараюсь, тем не менее, оставаться в курсе всех оперативных дел, требующих принятия решений. Желаю всем здоровья и будьте предельно аккуратны, берегите себя и близких», – сказал Соловьев.

    • Соловьев входит в кадровый резерв России под патронажем президента.
    • «Динамо» в РПЛ идет шестым.
    • Коронавирусом также болеет владелец «Спартака» Леонид Федун.

    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

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    Сегодня, 22:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +102

      Puddle 5 минут назад

      Так же он посоветовал не общаться с хрюками, чтобы не заразиться дезеувирусом! Хы-хы-хы

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