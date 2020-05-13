«Разве может ваш клуб контролировать тот, кого следует судить?». Невеста убитого журналиста призвала фанатов «Ньюкасла» помешать продаже команды

Невеста убитого в 2018 году в Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги Хатиджа Дженгиз обратилась к болельщикам «Ньюкасла». Она считает, что фонд из Саудовской Аравии, потенциальный покупатель клуба, причастен к смерти Хашогги.

«Принц Мухамед бин Салман [руководитель фонда] собирается купить ваш клуб за огромные деньги. Но его обвиняют в убийстве. Расследование доказало его причастность. Однако принц не предстал перед судом, поскольку обладает в своей стране большой властью.

Подумайте, правильно ли отдавать клуб в руки Салману, чтобы выйти из вашей сложной ситуации? Разве может «Ньюкасл» контролироваться тем, кого следует судить за убийство?

Широко известно, что Салман заключал в тюрьму людей и пытал их. Он со своими сообщниками убил и искалечил много людей во время войны в Йемене», – написала Дженгиз.

Новые владельцы готовы дать «Ньюкаслу» 200 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы.

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. Клуб в АПЛ идет 13-м.

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