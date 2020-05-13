Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    «Разве может ваш клуб контролировать тот, кого следует судить?». Невеста убитого журналиста призвала фанатов «Ньюкасла» помешать продаже команды

    Невеста убитого в 2018 году в Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги Хатиджа Дженгиз обратилась к болельщикам «Ньюкасла». Она считает, что фонд из Саудовской Аравии, потенциальный покупатель клуба, причастен к смерти Хашогги.

    «Принц Мухамед бин Салман [руководитель фонда] собирается купить ваш клуб за огромные деньги. Но его обвиняют в убийстве. Расследование доказало его причастность. Однако принц не предстал перед судом, поскольку обладает в своей стране большой властью.

    Подумайте, правильно ли отдавать клуб в руки Салману, чтобы выйти из вашей сложной ситуации? Разве может «Ньюкасл» контролироваться тем, кого следует судить за убийство?

    Широко известно, что Салман заключал в тюрьму людей и пытал их. Он со своими сообщниками убил и искалечил много людей во время войны в Йемене», – написала Дженгиз.

    • Новые владельцы готовы дать «Ньюкаслу» 200 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы.
    • С приходом новых владельцев «Ньюкасл» может возглавить Массимилиано Аллегри.
    • Клуб в АПЛ идет 13-м.

    Шейхов не принимают в Англии, Бартомеу портит «Барселону» – слушайте об этом в новом подкасте

    Источник: Chronicle Live

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2020 23:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76621
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru