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    Шейхов не принимают в Англии, Бартомеу портит «Барселону» – слушайте об этом в новом подкасте


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 20:15
    Разговоры о футболе, по которому мы скучаем.

    Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артeм Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшнeвым и автором сайта «Гол» Валерой Полевиковым в условиях самоизоляции разбираются с основными проблемами недели: почему англичане не хотят отдавать «Ньюкасл» Саудовской Аравии, как голландцы пошли против здравого смысла, до чего довел «Барселону» и самого себя президент Бартомеу.

    Подкаст выходит при поддержке спортивных изданий «ГОЛ», «Бомбардир» и компании Simple Sport.

    Выпуск на ютубе:

    Можно слушать и на других платформах:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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