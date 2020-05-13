Сунесс: «В 2008 году шейх Мансур мог купить «Ливерпуль», но не договорился с Хиксом и Жиллеттом»

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс рассказал, что в 2008 году шейх Мансур вместо «Манчестер Сити» мог купить «Ливерпуль». Миллиардеру не удалось договориться с владельцами ливерпульцев – Кингом Жиллеттом и Томом Хиксом.

«Аманда Стейвли проводила сделку по покупке «Манчестер Сити». Она болела за «Ливерпуль», я спросил ее, почему она не привела шейха в Ливерпуль. Она сказала: «Я долго пыталась, но с Хиксом и Жиллеттом так трудно иметь дело, что шейхи просто ушли», – сказал Сунесс в подкасте Sky Sports.