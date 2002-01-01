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    Сунесс: «В 2008 году шейх Мансур мог купить «Ливерпуль», но не договорился с Хиксом и Жиллеттом»

    Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс рассказал, что в 2008 году шейх Мансур вместо «Манчестер Сити» мог купить «Ливерпуль». Миллиардеру не удалось договориться с владельцами ливерпульцев – Кингом Жиллеттом и Томом Хиксом.

    «Аманда Стейвли проводила сделку по покупке «Манчестер Сити». Она болела за «Ливерпуль», я спросил ее, почему она не привела шейха в Ливерпуль. Она сказала: «Я долго пыталась, но с Хиксом и Жиллеттом так трудно иметь дело, что шейхи просто ушли», – сказал Сунесс в подкасте Sky Sports.

    • В 2010 году Хикс и Жиллетт перестали владеть «Ливерпулем».
    • «Сити» после покупки шейхом Мансура четыре раза взяли АПЛ.
    • Зимой «Манчестер Сити» отстранили на два сезона от еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3980

      Alekxei Z. 4 минуты назад

      Ну кому это интересно что было 12 лет назад , кто что хотел ????
      Я хотел купить в 2005 , но забухал...

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