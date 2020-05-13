Сунесс: «В 2008 году шейх Мансур мог купить «Ливерпуль», но не договорился с Хиксом и Жиллеттом»

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс рассказал, что в 2008 году шейх Мансур вместо «Манчестер Сити» мог купить «Ливерпуль». Миллиардеру не удалось договориться с владельцами ливерпульцев – Кингом Жиллеттом и Томом Хиксом.
«Аманда Стейвли проводила сделку по покупке «Манчестер Сити». Она болела за «Ливерпуль», я спросил ее, почему она не привела шейха в Ливерпуль. Она сказала: «Я долго пыталась, но с Хиксом и Жиллеттом так трудно иметь дело, что шейхи просто ушли», – сказал Сунесс в подкасте Sky Sports.
- В 2010 году Хикс и Жиллетт перестали владеть «Ливерпулем».
- «Сити» после покупки шейхом Мансура четыре раза взяли АПЛ.
- Зимой «Манчестер Сити» отстранили на два сезона от еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.
Источник: Sky Sports