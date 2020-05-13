Член совета директоров «Динамо» Степашин: «На людей маски с перчатками понадевали, а мы будем в футбол гонять. Так, что ли?»

Сергей Степашин, член попечительского совета «Динамо» и член совета директоров клуба, поговорил о возможном возобновлении сезона. По словам функционера, при принятии решений будут учитываться региональные аспекты.

«Я не знаю, будут ли они обсуждать тему судьбы сезона, будет принято решение или нет. Потому что, насколько у меня есть информация, а я всe-таки от футбола далеко не ушeл, я член совета директоров футбольного клуба «Динамо», всe будет зависеть от региональных аспектов. Там, где действительно не опасно для футболистов болельщиков, если они, конечно, будут на стадионах, тогда и будет приниматься решение.

Представь себе, у нас большинство клубов сейчас в Москве. В Москве проводить сейчас футбольные матчи я не знаю, кто рискнeт. На людей маски понадевали с перчатками, а мы тут в футбол будем гонять. Так, что ли? Надо думать. В масках, конечно, не будешь бегать. В перчатках ещe можно. Поэтому я не знаю, честно говоря. По мне, конечно, лучше было бы доиграть, но если это будет без болельщиков, если это будет с риском для жизни… Надо думать. Надо думать уже о новом круге, надо думать о том, как мы в августе начнeм первенство страны, надо думать уже о первенстве Европы. Здесь мнение всех клубов должно быть учтено», – сказал Степашин «Комсомольской правде».