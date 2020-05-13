Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Член совета директоров «Динамо» Степашин: «На людей маски с перчатками понадевали, а мы будем в футбол гонять. Так, что ли?»

Член совета директоров «Динамо» Степашин: «На людей маски с перчатками понадевали, а мы будем в футбол гонять. Так, что ли?»

13 мая 2020, 19:50
9

Сергей Степашин, член попечительского совета «Динамо» и член совета директоров клуба, поговорил о возможном возобновлении сезона. По словам функционера, при принятии решений будут учитываться региональные аспекты.

«Я не знаю, будут ли они обсуждать тему судьбы сезона, будет принято решение или нет. Потому что, насколько у меня есть информация, а я всe-таки от футбола далеко не ушeл, я член совета директоров футбольного клуба «Динамо», всe будет зависеть от региональных аспектов. Там, где действительно не опасно для футболистов болельщиков, если они, конечно, будут на стадионах, тогда и будет приниматься решение.

Представь себе, у нас большинство клубов сейчас в Москве. В Москве проводить сейчас футбольные матчи я не знаю, кто рискнeт. На людей маски понадевали с перчатками, а мы тут в футбол будем гонять. Так, что ли? Надо думать. В масках, конечно, не будешь бегать. В перчатках ещe можно. Поэтому я не знаю, честно говоря. По мне, конечно, лучше было бы доиграть, но если это будет без болельщиков, если это будет с риском для жизни… Надо думать. Надо думать уже о новом круге, надо думать о том, как мы в августе начнeм первенство страны, надо думать уже о первенстве Европы. Здесь мнение всех клубов должно быть учтено», – сказал Степашин «Комсомольской правде».

  • «Динамо» в РПЛ идет шестым.
  • Турнир не возобновится раньше 21 июня.
  • Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1589389049
"Динамо" продавливает позицию "не играть", чтобы чемп завершили и клуб остался с еврокубковым местом.
Ответить
JTherry
1589393180
"где действительно не опасно для футболистов болельщиков, если они, конечно, будут на стадионах, тогда и будет приниматься решение" ...вроде в политике был, но косноязычие так и прет, двух слов связать не может, словоблуд...
Ответить
Axe111
1589393988
******* *** **********
Ответить
acor94
1589435028
Значит в метро на работу ехать рисков нет. А 22 человекам на поле 100х70, риски есть. Подозрительно...
Ответить
paracetamol
1589437418
Футбол гонять будешь - самое полезное, а будешь в маске дома сидеть - окочуришься!
Ответить
Князев
1589448786
Скажи спасибо, что на тебя пока не надели ошейник!
Ответить
zigbert
1589470542
Надоели все эти разговоры. Хочется футбола, да и руководство РПЛ учтет все вопросы связанные с возобновлением чемпионата и примет правильное решение.
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
2
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
11
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
11
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
3
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
5
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+