Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Член совета директоров «Динамо» Степашин: «На людей маски с перчатками понадевали, а мы будем в футбол гонять. Так, что ли?»

    Сергей Степашин, член попечительского совета «Динамо» и член совета директоров клуба, поговорил о возможном возобновлении сезона. По словам функционера, при принятии решений будут учитываться региональные аспекты.

    «Я не знаю, будут ли они обсуждать тему судьбы сезона, будет принято решение или нет. Потому что, насколько у меня есть информация, а я всe-таки от футбола далеко не ушeл, я член совета директоров футбольного клуба «Динамо», всe будет зависеть от региональных аспектов. Там, где действительно не опасно для футболистов болельщиков, если они, конечно, будут на стадионах, тогда и будет приниматься решение.

    Представь себе, у нас большинство клубов сейчас в Москве. В Москве проводить сейчас футбольные матчи я не знаю, кто рискнeт. На людей маски понадевали с перчатками, а мы тут в футбол будем гонять. Так, что ли? Надо думать. В масках, конечно, не будешь бегать. В перчатках ещe можно. Поэтому я не знаю, честно говоря. По мне, конечно, лучше было бы доиграть, но если это будет без болельщиков, если это будет с риском для жизни… Надо думать. Надо думать уже о новом круге, надо думать о том, как мы в августе начнeм первенство страны, надо думать уже о первенстве Европы. Здесь мнение всех клубов должно быть учтено», – сказал Степашин «Комсомольской правде».

    • «Динамо» в РПЛ идет шестым.
    • Турнир не возобновится раньше 21 июня.
    • Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:50
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3980

      Alekxei Z. 11 минут назад

      С дуру можно и Х сломать.
      Хорошо , что АЗК с противогазом не заставляют одевать.
      Понятно что всех футболистов проверят и на поле выйдут здоровые, ну и какая угроза заражения ?
      Без зрителей играть какое-то извращение, но куда деваться, пусть хоть так доиграют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1003

      Cleaner 46 минут назад

      Помню такого Ельцинского политика, который всегда был где то рядом, занимал разные большие должности, но никогда ни за что не отвечал. Степашка. Придумали теперь ему должность в Динамо, чтобы не скучал. Слушать его бесполезно, сказал он что то да и ладно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3926

      vladik12 1 час назад

      "Динамо" продавливает позицию "не играть", чтобы чемп завершили и клуб остался с еврокубковым местом.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76621
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru