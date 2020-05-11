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    Лапорта – о Хави: «В 2021-м в «Барселоне» еще будут играть его экс-партнеры. Он должен определиться, готов ли руководить ими»

    Бывший президент «Барселоны» и кандидат на возвращение к этой должности Жоан Лапорта высказался о возможном назначении в клуб главным тренером Хави.

    «Хави – это человек, который живет футболом, и он должен сам принять решение о своем будущем.

    Мне кажется, в 2021 году в «Барселоне» еще будут играть футболисты, которые были партнерами Хави по команде. Он должен определиться, готов ли руководить своими бывшими партнерами.

    Думаю, рано или поздно он станет тренером «Барселоны», – заявил Лапорта.

    Лапорта будет участвовать в выборах президента «Барселоны». Он хочет вернуть Гвардиолу

    Источник: Marca

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