Лапорта – о Хави: «В 2021-м в «Барселоне» еще будут играть его экс-партнеры. Он должен определиться, готов ли руководить ими»

Бывший президент «Барселоны» и кандидат на возвращение к этой должности Жоан Лапорта высказался о возможном назначении в клуб главным тренером Хави.

«Хави – это человек, который живет футболом, и он должен сам принять решение о своем будущем.

Мне кажется, в 2021 году в «Барселоне» еще будут играть футболисты, которые были партнерами Хави по команде. Он должен определиться, готов ли руководить своими бывшими партнерами.

Думаю, рано или поздно он станет тренером «Барселоны», – заявил Лапорта.

После увольнения Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселона» хотела назначить на эту должность Хави.

с поста главного тренера «Барселона» хотела назначить на эту должность Хави. Впоследствии тренером стал Энрике Сетьен.

Лапорта будет участвовать в выборах президента «Барселоны». Он хочет вернуть Гвардиолу