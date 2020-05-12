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    «Барселона» хочет подписать Вернера, если не сможет купить Лаутаро

    «Барселона» рассматривает возможность трансфера форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

    По данным источника, каталонцы рассматривают переход немца в качестве альтернативы на случай, если не получится подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

    «Барселона» может включить в сделку по Вернеру защитников Самуэля Умтити и Нельсона Семеду и полузащитников Ивана Ракитича и Артуро Видаля.

    Испанский клуб готов платить Лаутаро Мартинесу 10 миллионов евро в год.

    • В сезоне-2019/20 Вернер провел за «РБ Лейпциг» 25 матчей в Бундеслиге, забил 21 мяч и отдал 7 голевых передач.

    Источник: Mundo Deportivo

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    12.05.2020 09:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 мая 2020, 22:32

      Суарес не вечен. Ему нужна замена.Правда есть и свои молодые игроки.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 12 мая 2020, 12:05

      Надеюсь это все слухи и Тимо перейдёт в Ливер , а Лаутара останется в Интере и будет дальше возвращать имя итальянскому гранду !
      Барса напрягает уже очень сильно покупать топовых футболистов и после засерать им карьеру

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Derzkiy1 12 мая 2020, 12:29

      не больше, чем засерают эту карьеру другие топ-клубы, или сами футболисты по причине глупости.

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Cules2013 12 мая 2020, 15:20

      Так в том то и дело где скауты у барсы? Почему не отыскивают новых Месси для команды? А то как гиены себя ведут. Только футболист более менее засветился тут как тут со своими предложениями. Я бы весь скаутский отдел разогнал бы. Еще мне кажется, но это мое личное мнение им пора расставаться с Месси, найти нового лидера и строить игру вокруг него. Определиться с новым тренером. А то Месси с тем дружит, с другим не дружит, тот с женой друга переспал. Слишком много власти и влияния на руководство у Месси.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Hektor 84 12 мая 2020, 16:31

      Да, руководство и тренер Барсы (Вальверде) в последние годы сильно отошли от политики воспитания молодёжи для основы. И это не есть хорошо. Но тут есть свои "но". Во-первых, это было сделано специально, т.к. Бартомеу прямо жаждал трофеев, величия, рекордной прибыли и т.п. Ну и над Вальверде висел Дамоклов меч, его назначение и так было для многих неожиданностью, поэтому он постоянно был заточен на результат. В такой модели нет места молодёжи или покупке игроков на долгую перспективу.
      Во-вторых, Кантера не рог изобилия. Поколение начала 2000-х - это выдающееся событие, которое неизвестно когда вообще повторится. Такие поколения рождаются раз в 50 лет. Нет смысла ждать новых Иньест, Хави и Месси каждые несколько лет. Даже многие кузницы талантов, вроде Аякса, выдают много просто талантливой молодёжи, которая далеко не всегда реализует себя даже на уровне условного Эвертона или Лейпцига. Поэтому нужно здраво смотреть на вещи. Кукурелья или Пуч - вот это реалии нынешней Кантеры. Сейчас есть только Фати - вот это реально талант, но таких игроков нельзя не заметить при любой модели развития команды, даже с упором на покупку звёзд, Фати всё равно пробился в состав.
      В-третьих, с каких это пор к Барсе нужно применять требования выше, чем к другим клубам. Давайте возьмём клубы АПЛ - сколько там постоянно игроков не заигрывает? Ежегодно пачками. При том, условный МЮ вообще все рекорды бьёт.
      В-четвёртых, каждый случай нужно разбирать в отдельности. Одни не заиграли просто потому, что скауты переоценили их талант, как вот с Фирпо. Игрок максимум уровня Севильи. Такие проколы есть у всех клубов.
      Другие не заиграли потому, что их преследуют травмы. Тут уж как повезёт.
      Дембеле - отдельный разговор. Он вообще не соблюдает игровую дисциплину, крайне много травмируется. Говорят, это было личное протеже Бартомеу, он хотел срочно взять кого-то на замену ушедшего Неймара.
      Где-то не повезло с травмами, где-то переоценили игрока. Но после Барсы игроки, которые не заиграли, не становятся отработанным материалом, а просто продолжают карьеру в более подходящем для них клубе.
      В-пятых, да, Месси имеет своё влияние в клубе и раздевалке. Но вы что, хотите сказать, что в других клубах игроки топ-калибра не имеют влияния? Его что нет у Роналду? В Барсе при Месси никогда не было такого трэша, что творит Погба в МЮ или Неймар в ПСЖ.
      в-шестых, агрессивная политика трансферов? А ПСЖ, которые швыряются баблом, или Бавария, которая под себя всю Бундеслигу подмяла - это не агрессивно?
      П.С. Нафиг нам нужен этот Депай, Вернер или Коман?
      Гризманну нужно дать шанс. Коутиньо оказался переоценён. Он сам виноват в своей унылой игре. Ему давали множество шансов - он не справился с давлением, с необходимостью играть на уровне Месси и Суареза, и что он не лидер команды, а лишь один из 11 звёзд на поле. Ну и травмы. Он и в Баварии не впечатляет. Лучше, чем в Барсе, но и близко это не 130 млн.

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