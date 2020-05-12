«Барселона» хочет подписать Вернера, если не сможет купить Лаутаро

«Барселона» рассматривает возможность трансфера форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.
По данным источника, каталонцы рассматривают переход немца в качестве альтернативы на случай, если не получится подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
«Барселона» может включить в сделку по Вернеру защитников Самуэля Умтити и Нельсона Семеду и полузащитников Ивана Ракитича и Артуро Видаля.
Испанский клуб готов платить Лаутаро Мартинесу 10 миллионов евро в год.
- В сезоне-2019/20 Вернер провел за «РБ Лейпциг» 25 матчей в Бундеслиге, забил 21 мяч и отдал 7 голевых передач.
Источник: Mundo Deportivo