Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой и «Первому каналу». Сколько их умерло – просто позор»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с коронавирусом в России.
«Сейчас кто только не пинает власть, потому что столько огрехов. Сколько врачей умерло в Петербурге – это просто позорно. Умерли из-за того, что не были защищены. Кто за это будет отвечать? Кто-то же должен отвечать.
Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным, кто сидит на Первом канале.
Врачи умирают, а им еще не хотят платить. Считают, что сами себе они должны были сшить маски», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
- В России на 10 мая заразились более 209 тысяч человек.
- Умерли 1915 человек.
Источник: «Чемпионат»
А не смущает ли их то, что при более 200000 заразившихся погибли всего 2 тысячи человек, тогда как при тех же показателях в 200000 больных в других странах умерло около 30 тысяч?
Тоже "рисуют"? Или наша медицина настолько ушла вперёд? К слову, мои родители также больны короной, но за все три вызова врачей на дом ( за две недели болезни) те ни разу не согласились сделать им тест, говоря, что это простое ОРВИ. Благо, в наше время можно сдать тесты платно,чем и пришлось воспользоваться.