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    Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой и «Первому каналу». Сколько их умерло – просто позор»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с коронавирусом в России.

    «Сейчас кто только не пинает власть, потому что столько огрехов. Сколько врачей умерло в Петербурге – это просто позорно. Умерли из-за того, что не были защищены. Кто за это будет отвечать? Кто-то же должен отвечать.

    Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным, кто сидит на Первом канале.

    Врачи умирают, а им еще не хотят платить. Считают, что сами себе они должны были сшить маски», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

    • В России на 10 мая заразились более 209 тысяч человек.
    • Умерли 1915 человек.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3056

      Борат 21 минуту назад

      А рылы верят доктору Лю и продолжают уплетать детские неожиданности !!! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2825

      Hektor 84 58 минут назад

      Гена лучше не лезь в медицину и не комментируй то чего не знаешь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14801

      sssrspartak > Hektor 84 50 минут назад

      на счет малышевой я с ним соглашусь!ее ваще надо гнать с экрана!всю правду о ней рассказал навальный на ютубе!

      2
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      Рейтинг: +2020

      Axe111 1 час назад

      Пфф проснулся

      1
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