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  • Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой и «Первому каналу». Сколько их умерло – просто позор»

Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой и «Первому каналу». Сколько их умерло – просто позор»

10 мая 2020, 21:53
5

Комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с коронавирусом в России.

«Сейчас кто только не пинает власть, потому что столько огрехов. Сколько врачей умерло в Петербурге – это просто позорно. Умерли из-за того, что не были защищены. Кто за это будет отвечать? Кто-то же должен отвечать.

Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным, кто сидит на Первом канале.

Врачи умирают, а им еще не хотят платить. Считают, что сами себе они должны были сшить маски», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

  • В России на 10 мая заразились более 209 тысяч человек.
  • Умерли 1915 человек.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (5)
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Axe111
1589137277
Пфф проснулся
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Hektor 84
1589138759
Гена лучше не лезь в медицину и не комментируй то чего не знаешь.
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САДЫЧОК
1589143386
Да уж прозревают дремучие любители первого да и всех других каналов ! Кто виноват ?.... Он !
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wobaekat
1589170081
Многие говоруны сейчас кричат: "Да ерунда этот ваш коровавирус! Записывают сбитого машиной человека, как убитого вирусом".

А не смущает ли их то, что при более 200000 заразившихся погибли всего 2 тысячи человек, тогда как при тех же показателях в 200000 больных в других странах умерло около 30 тысяч?
Тоже "рисуют"? Или наша медицина настолько ушла вперёд? К слову, мои родители также больны короной, но за все три вызова врачей на дом ( за две недели болезни) те ни разу не согласились сделать им тест, говоря, что это простое ОРВИ. Благо, в наше время можно сдать тесты платно,чем и пришлось воспользоваться.
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Из Твери Леха
1589188055
Если нужно найти виноватого, то обязательно "найдут", не переживай Гена....
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