Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой и «Первому каналу». Сколько их умерло – просто позор»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с коронавирусом в России.

«Сейчас кто только не пинает власть, потому что столько огрехов. Сколько врачей умерло в Петербурге – это просто позорно. Умерли из-за того, что не были защищены. Кто за это будет отвечать? Кто-то же должен отвечать.

Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным, кто сидит на Первом канале.

Врачи умирают, а им еще не хотят платить. Считают, что сами себе они должны были сшить маски», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».