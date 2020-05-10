Председатель совета директоров «Ростова» Сорокин: «Продолжим созидать лучшее и совершенствовать процессы, касающиеся клуба»

Игорь Сорокин, председатель совета директоров «Ростова», выступил с речью по случаю 90-летия клуба. Он пообещал совершенствование организации.

«С праздником, «Ростов»!

Поздравляю всех с 90-летним юбилеем нашего футбольного клуба Пусть все последующие года будут сопровождаться только яркими событиями и важными победами! Мы продолжим созидать лучшее и совершенствовать все процессы, касающиеся «Ростова»! – сказал Сорокин.