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    Председатель совета директоров «Ростова» Сорокин: «Продолжим созидать лучшее и совершенствовать процессы, касающиеся клуба»

    Игорь Сорокин, председатель совета директоров «Ростова», выступил с речью по случаю 90-летия клуба. Он пообещал совершенствование организации.

    «С праздником, «Ростов»!

    Поздравляю всех с 90-летним юбилеем нашего футбольного клуба Пусть все последующие года будут сопровождаться только яркими событиями и важными победами! Мы продолжим созидать лучшее и совершенствовать все процессы, касающиеся «Ростова»! – сказал Сорокин.

    • Южане в РПЛ идут четвертыми.
    • В 2014 году «Ростов» взял Кубок России.
    • Главное достижение в еврокубках – 1/8 Лиги Европы в сезоне-2016/17.

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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