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    Журналист Алексеев: «Динамо» выдало Новикову большой карт-бланш, в нем уверены»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев рассказал, что у главного тренера «Динамо» Кирилла Новикова есть кредит доверия. Он возглавил команду осенью.

    «Я знаю, что Новикову выдан большой карт-бланш, в нем уверены. Он будет работать как минимум до следующего сезона», – сказал журналист в ютуб-эфире.

    • «Динамо» в РПЛ идет шестым.
    • Новиков ранее главным тренером в РПЛ не работал.
    • Сезон чемпионата России не возобновится раньше 21 июня.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Является болельщиком «Динамо», предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 09:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +951

      Cleaner 34 минуты назад

      А уж какой большой карт-бланш и кредит доверия были у Хохлова!

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