Журналист Алексеев: «Динамо» выдало Новикову большой карт-бланш, в нем уверены»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев рассказал, что у главного тренера «Динамо» Кирилла Новикова есть кредит доверия. Он возглавил команду осенью.
«Я знаю, что Новикову выдан большой карт-бланш, в нем уверены. Он будет работать как минимум до следующего сезона», – сказал журналист в ютуб-эфире.
- «Динамо» в РПЛ идет шестым.
- Новиков ранее главным тренером в РПЛ не работал.
- Сезон чемпионата России не возобновится раньше 21 июня.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
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