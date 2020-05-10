Журналист Алексеев: «Динамо» выдало Новикову большой карт-бланш, в нем уверены»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев рассказал, что у главного тренера «Динамо» Кирилла Новикова есть кредит доверия. Он возглавил команду осенью.

«Я знаю, что Новикову выдан большой карт-бланш, в нем уверены. Он будет работать как минимум до следующего сезона», – сказал журналист в ютуб-эфире.