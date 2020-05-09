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  • «Вы с бабушек 5 тысяч сдираете, а жених внучки Ельцина вернулся в Испанию». Телеведущая Гордон раскритиковала Смолова, тот ответил

«Вы с бабушек 5 тысяч сдираете, а жених внучки Ельцина вернулся в Испанию». Телеведущая Гордон раскритиковала Смолова, тот ответил

9 мая 2020, 20:35
30

Телеведущая, юрист Екатерина Гордон отреагировала на отъезд нападающего Федора Смолова в Испанию для подготовки к возобновлению сезона. Она считает это несправедливостью.

«Футболист Смолов вернулся в Испанию… Это вообще как?! До этого все его ругали, что покинул Испанию во время карантина и прилетел сюда… Вы, гады, с бабушек 5 тысяч штраф на улице собираете…

Вы нас заставляете у Сергея Собянина электронное разрешение спрашивать, чтобы до работы дойти или дедов навестить! Вы задолбали нищих рабочих, которых шманают и штрафуют, когда они пожрать купить идут, — сидят по углам, прячутся… А жених внучки Бориса Ельцина спокойно летает… Карантин для нас, быдла? Вы там не офигели?» – написала Гордон.

«Лучше бы вас беспокоило, что вы #коронАвирус без ошибок написать не можете», – ответил Смолов в комментариях.

  • Екатерина Гордон – бывшая жена телеведущего Александра Гордона.
  • Примеру планируют возобновить во второй половине июня.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 276000 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Екатерины Гордон
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Сельта Смолов Федор
Комментарии (30)
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DeStar
1589046843
«Когда ответить нечего , указывай на грамматические ошибки»)
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MaxRnD
1589047719
Когда Лопырев успел интеллектуалом стать ? Кривоногое и понтовитое ничтожество ...
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mutabor0992
1589048613
Когда прилетит в следующий раз...Отобрать паспорт и на завод.Пусть поработает за станком,а лучше напильником...И поселить в общагу,чтобы прочувствовал как обычный народ живет.P.S.Может кто из соседей в табло накатит,чтобы берега не терял.
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Viper for CSKA
1589049339
Ну так с кем поведешься. Когда стало известно, с чьей внучкой Смолов встречается, и какого она возраста, сомнения в том, что это за фрукт, окончательно отпали. Не равен час, как будет он в Думе интересы "народа" представлять. Будет там за грамотностью и культурой речи следить. Так что для него закон не писан.
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evgevg13
1589050183
Зажравшееся животное, с одной извилиной и той прямой этот Шмолов. Просто перестать про него где- либо писать, будто его нет в природе. Для таких это наказание посуровей самоизоляции.
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ufos73
1589052123
У нас законы пишут для бедных, богатые как летали, так и летают. У нас в области первым был как раз сынок местного депутата.
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New Life
1589052374
Вот нашлась защитница угнетенных масс. Сколько же тупого гнева и зависти в комментах ниже. Смолов свободный человек и никому не причинил никакого вреда, а вы от злости смотрите не лопните. (заметьте также, что я ничуть не одобряю гнусную унизительную самоизоляцию - обман людей вместо карантина, от которой к тому же пользы ноль.)
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фанат джигурды
1589053081
"Карантин для нас, быдла? Вы там не офигели?» – написала Гордон." Быдло- люди бессловесно выполняющие тяжелую работу на кого либо. Неужели на телевидении всё так плохо???
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ivany4
1589057923
Вот ведь жизнь настала. На поздравления ветеранов войны - ни одного комментария!!! А вот на срачь двух дебилов - целых 15.... Слов приличных о таких "правдарубов" нет.
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Hektor 84
1589066115
Думаю эта тупая курица решила попиариться и хайпануть на смолове. Смолов улетел на работу. Он же не на гулянки полетел? Для чего в Россию прилетал я думаю отчитываться не должен. Это его дело. Закон он не нарушал. Странно еще то что она причислила себя к быдлу. Она наверно честно решила о себе рассказать. Я вот не думаю что простой народ это быдло и себя им не считаю.
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