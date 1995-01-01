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    «Вы с бабушек 5 тысяч сдираете, а жених внучки Ельцина вернулся в Испанию». Телеведущая Гордон раскритиковала Смолова, тот ответил

    Телеведущая, юрист Екатерина Гордон отреагировала на отъезд нападающего Федора Смолова в Испанию для подготовки к возобновлению сезона. Она считает это несправедливостью.

    «Футболист Смолов вернулся в Испанию… Это вообще как?! До этого все его ругали, что покинул Испанию во время карантина и прилетел сюда… Вы, гады, с бабушек 5 тысяч штраф на улице собираете…

    Вы нас заставляете у Сергея Собянина электронное разрешение спрашивать, чтобы до работы дойти или дедов навестить! Вы задолбали нищих рабочих, которых шманают и штрафуют, когда они пожрать купить идут, — сидят по углам, прячутся… А жених внучки Бориса Ельцина спокойно летает… Карантин для нас, быдла? Вы там не офигели?» – написала Гордон.

    «Лучше бы вас беспокоило, что вы #коронАвирус без ошибок написать не можете», – ответил Смолов в комментариях.

    • Екатерина Гордон – бывшая жена телеведущего Александра Гордона.
    • Примеру планируют возобновить во второй половине июня.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 276000 человек.

    text

    Публикация от text (@katyagordon) 7 Май 2020 в 12:03 PDT

    Источник: инстаграм Екатерины Гордон

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9566

      DeStar 38 секунд назад

      «Когда ответить нечего , указывай на грамматические ошибки»)

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