«Вы с бабушек 5 тысяч сдираете, а жених внучки Ельцина вернулся в Испанию». Телеведущая Гордон раскритиковала Смолова, тот ответил

Телеведущая, юрист Екатерина Гордон отреагировала на отъезд нападающего Федора Смолова в Испанию для подготовки к возобновлению сезона. Она считает это несправедливостью.

«Футболист Смолов вернулся в Испанию… Это вообще как?! До этого все его ругали, что покинул Испанию во время карантина и прилетел сюда… Вы, гады, с бабушек 5 тысяч штраф на улице собираете…

Вы нас заставляете у Сергея Собянина электронное разрешение спрашивать, чтобы до работы дойти или дедов навестить! Вы задолбали нищих рабочих, которых шманают и штрафуют, когда они пожрать купить идут, — сидят по углам, прячутся… А жених внучки Бориса Ельцина спокойно летает… Карантин для нас, быдла? Вы там не офигели?» – написала Гордон.

«Лучше бы вас беспокоило, что вы #коронАвирус без ошибок написать не можете», – ответил Смолов в комментариях.

Екатерина Гордон – бывшая жена телеведущего Александра Гордона .

. Примеру планируют возобновить во второй половине июня.

По всему миру от коронавируса умерло более 276000 человек.