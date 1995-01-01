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    Балотелли: «Кьеллини назвал меня плохим? По крайней мере, я честен и смел, чтобы говорить людям в лицо»

    Нападающий «Брешии» Марио Балотелли ответил на слова защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, который назвал его плохим человеком. Балотелли считает экс-партнера по сборной странным капитаном.

    «По крайней мере, я честен и смел, чтобы говорить людям в лицо. У тебя было много возможностей сказать мне в лицо с 2013 года и поступить как мужчина, но ты не сделал этого. Никто не знает, что ты скажешь о нынешних партнерах. Ты странный капитан.

    Я никогда не проявлял неуважение к сборной Италии», – написал Балотелли в социальной сети.

    • Фелипе Мело назвал Кьеллини трусом.
    • Защитник с 2005 года выступает за «Ювентус».
    • На счету игрока более 100 матчей за сборную Италии.

    Источник: инстаграм Марио Балотелли

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