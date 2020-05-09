Балотелли: «Кьеллини назвал меня плохим? По крайней мере, я честен и смел, чтобы говорить людям в лицо»

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли ответил на слова защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, который назвал его плохим человеком. Балотелли считает экс-партнера по сборной странным капитаном.

«По крайней мере, я честен и смел, чтобы говорить людям в лицо. У тебя было много возможностей сказать мне в лицо с 2013 года и поступить как мужчина, но ты не сделал этого. Никто не знает, что ты скажешь о нынешних партнерах. Ты странный капитан.

Я никогда не проявлял неуважение к сборной Италии», – написал Балотелли в социальной сети.