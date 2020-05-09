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    Мело: «Никогда не буду уважать Кьеллини. Он всегда был трусом, готовым обмочиться»

    Бывший полузащитник «Ювентуса» Фелипе Мело ответил защитнику команды Джорджо Кьеллини, который назвал бразильца худшим их худших. Мело назвал бывшего партнера трусом.

    «Хотелось бы знать, что имеет в виду Кьеллини. В Турине я всегда уважал партнеров, руководителей. Однако сейчас не уважаю Кьеллини и никогда не буду уважать. Он всегда был трусом, готовым обмочиться. Возможно, он относится ко мне так после того как мы с «Галатасараем» выбили «Ювентус» из Лиги чемпионов.

    Кьеллини ведет себя так, будто великий. Возможно, он вспомнил, как сборная Бразилии на Кубке конфедераций в 2009 году разгромила Италию. Видимо, ему обидно, что он ничего не выиграл на уровне сборных», – цитирует Мело La Gazzetta dello Sport.

    • Мело выступает за бразильский «Палмейрас».
    • За «Ювентус» игрок выступал с 2009 по 2011 год.
    • Со сборной Бразилии Мело в 2009 году взял Кубок конфедераций.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +56032

      Chernyi Lis 24 минуты назад

      ээээй где все вы...где окрики ваши что не допустимо в свет пускать межвойны..че молчим где иностранщина в теме..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41

      Хейтер Аларм 1 час назад

      стыдно за дурака аларма

      1
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      ...
      Рейтинг: +111

      risbichmo > Хейтер Аларм 48 минут назад

      А также всю остальную пит(д)ерскую бомжатню радужных цветов.

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