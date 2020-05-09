Мело: «Никогда не буду уважать Кьеллини. Он всегда был трусом, готовым обмочиться»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Фелипе Мело ответил защитнику команды Джорджо Кьеллини, который назвал бразильца худшим их худших. Мело назвал бывшего партнера трусом.

«Хотелось бы знать, что имеет в виду Кьеллини. В Турине я всегда уважал партнеров, руководителей. Однако сейчас не уважаю Кьеллини и никогда не буду уважать. Он всегда был трусом, готовым обмочиться. Возможно, он относится ко мне так после того как мы с «Галатасараем» выбили «Ювентус» из Лиги чемпионов.

Кьеллини ведет себя так, будто великий. Возможно, он вспомнил, как сборная Бразилии на Кубке конфедераций в 2009 году разгромила Италию. Видимо, ему обидно, что он ничего не выиграл на уровне сборных», – цитирует Мело La Gazzetta dello Sport.