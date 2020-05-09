Игрок «Уфы» Тилль: «Ситуация с коронавирусом в России только ухудшается»

Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в России на фоне пандемии коронавируса.
«Когда чемпионат остановили, мы еще какое-то время тренировались два раза в день, но затем перестали. Количество зараженных стало расти, и за последние три недели Россия перешагнула отметку в 150 тысяч человек, у которых диагностировали коронавирус.
Честно говоря, я не представляю, как мы можем возобновить сезон в такой ситуации, которая только ухудшается. В день регистрируется по 10 тысяч новых случаев. В больницах больше нет мест. В городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга происходит катастрофа.
В Башкортостане обстановка более спокойная. Пока в республике с населением около 4 миллионов человек было зафиксировано 1200 случаев – это не самые большие цифры. В Уфе все закрыто, за исключением продуктовых магазинов. Их в городе довольно много, так что больших очередей нет и можно нормально совершать покупки. Только выходить из дома нужно в масках», – сказал футболист.
- В России коронавирусом заболели почти 188 тысяч человек.
- В марте сообщалось, что Тилля госпитализировали с симптомами инфекции, однако тесты ее наличие в организме игрока не подтвердили.