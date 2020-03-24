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    У полузащитника «Уфы» Тилля коронавирус не обнаружен

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что в организме полузащитника команды Оливье Тилля не выявлена коронавирусная инфекция.

    «Тилля выписали. Он прошeл все необходимые процедуры, с ним всe хорошо. У него ничего не обнаружено. Команда будет находиться на карантине до 2 апреля. Дальше уже посмотрим», – сказал Газизов.

    • Тилля госпитализировали 17 марта из-за недомогания.
    • В текущем сезоне уроженец Люксембурга сделал три ассиста в 21 матче.
    • «Уфа» по итогам 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Евсеев: «Уфа» четко и очень быстро отреагировала на симптомы Тилля»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +333

      ZENIT*** 35 минут назад

      Мля, какие же эти СМИ су.ки- подхватили,понесли,караул! Слава богу,что у человека всё в порядке. Здоровья всем!

      1
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      Рейтинг: +13939

      sssrspartak > ZENIT*** 24 минуты назад

      это запросто!везде так!здоровья парню и всем!!

      1
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