У полузащитника «Уфы» Тилля коронавирус не обнаружен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что в организме полузащитника команды Оливье Тилля не выявлена коронавирусная инфекция.

«Тилля выписали. Он прошeл все необходимые процедуры, с ним всe хорошо. У него ничего не обнаружено. Команда будет находиться на карантине до 2 апреля. Дальше уже посмотрим», – сказал Газизов.

Тилля госпитализировали 17 марта из-за недомогания.

В текущем сезоне уроженец Люксембурга сделал три ассиста в 21 матче.

«Уфа» по итогам 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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