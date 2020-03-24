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У полузащитника «Уфы» Тилля коронавирус не обнаружен

24 марта 2020, 19:41
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что в организме полузащитника команды Оливье Тилля не выявлена коронавирусная инфекция.

«Тилля выписали. Он прошeл все необходимые процедуры, с ним всe хорошо. У него ничего не обнаружено. Команда будет находиться на карантине до 2 апреля. Дальше уже посмотрим», – сказал Газизов.

  • Тилля госпитализировали 17 марта из-за недомогания.
  • В текущем сезоне уроженец Люксембурга сделал три ассиста в 21 матче.
  • «Уфа» по итогам 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Тилль Оливье Газизов Шамиль
Комментарии (2)
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ZENIT***
1585068934
Мля, какие же эти СМИ су.ки- подхватили,понесли,караул! Слава богу,что у человека всё в порядке. Здоровья всем!
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Курск01
1585078311
Хорошо!
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