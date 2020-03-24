У полузащитника «Уфы» Тилля коронавирус не обнаружен

Мля, какие же эти СМИ су.ки- подхватили,понесли,караул! Слава богу,что у человека всё в порядке. Здоровья всем!
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что в организме полузащитника команды Оливье Тилля не выявлена коронавирусная инфекция.
«Тилля выписали. Он прошeл все необходимые процедуры, с ним всe хорошо. У него ничего не обнаружено. Команда будет находиться на карантине до 2 апреля. Дальше уже посмотрим», – сказал Газизов.
- Тилля госпитализировали 17 марта из-за недомогания.
- В текущем сезоне уроженец Люксембурга сделал три ассиста в 21 матче.
- «Уфа» по итогам 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
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