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  • Евсеев: «Уфа» четко и очень быстро отреагировала на симптомы Тилля»

Евсеев: «Уфа» четко и очень быстро отреагировала на симптомы Тилля»

22 марта 2020, 18:34
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о состоянии полузащитника команды Оливье Тилля. Футболист сегодня был госпитализирован.

«Шамиль Камилович уже рассказал о здоровье Оливье Тилля. С ним все нормально. Клуб очень четко и очень быстро отреагировал на симптомы нашего игрока. В больнице Оливье дважды сдал отрицательный тест на коронавирус.

Паники никакой не было. Просто исключили не самый приятный на сегодня диагноз у нашего игрока. Эта история хороший пример, как надо действовать, особенно если человек прилетел из-за границы!» — написал Евсеев.

Игрока «Уфы» Тилля госпитализировали, он сдал два теста на коронавирус

Источник: Инстаграм
Россия. Премьер-лига Уфа Тилль Оливье Евсеев Вадим
Комментарии (1)
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ZENIT***
1584893788
Х.е.р там! И вам всем на карантин!
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