Евсеев: «Уфа» четко и очень быстро отреагировала на симптомы Тилля»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о состоянии полузащитника команды Оливье Тилля. Футболист сегодня был госпитализирован.

«Шамиль Камилович уже рассказал о здоровье Оливье Тилля. С ним все нормально. Клуб очень четко и очень быстро отреагировал на симптомы нашего игрока. В больнице Оливье дважды сдал отрицательный тест на коронавирус.

Паники никакой не было. Просто исключили не самый приятный на сегодня диагноз у нашего игрока. Эта история хороший пример, как надо действовать, особенно если человек прилетел из-за границы!» — написал Евсеев.

Игрока «Уфы» Тилля госпитализировали, он сдал два теста на коронавирус