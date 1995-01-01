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    Евсеев: «Уфа» четко и очень быстро отреагировала на симптомы Тилля»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о состоянии полузащитника команды Оливье Тилля. Футболист сегодня был госпитализирован.

    «Шамиль Камилович уже рассказал о здоровье Оливье Тилля. С ним все нормально. Клуб очень четко и очень быстро отреагировал на симптомы нашего игрока. В больнице Оливье дважды сдал отрицательный тест на коронавирус.

    Паники никакой не было. Просто исключили не самый приятный на сегодня диагноз у нашего игрока. Эта история хороший пример, как надо действовать, особенно если человек прилетел из-за границы!» — написал Евсеев.

    Игрока «Уфы» Тилля госпитализировали, он сдал два теста на коронавирус

    Источник: Инстаграм

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +252

      ZENIT*** 1 час назад

      Х.е.р там! И вам всем на карантин!

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