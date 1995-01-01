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    Благотворительный матч по CS:GO с участием Кокорина и Соболева собрал 120 тысяч рублей

    Александр Кокорин и Александр Соболев, как и анонсировалось, поучаствовали в благотворительном матче по CS:GO, в котором сыграли против команды киберспортсменов из Барнаула. Организаторам удалось собрать сумму около 120 тысяч рублей.

    «Есть то, от чего сейчас реально бегают мурашки... Вы знаете, что матч был благотворительным: мы поставили задачу собрать средства и закупить всё необходимое для врачей Алтайского края, которые сейчас борются с коронавирусом.

    И, друзья, у нас получилось! Донаты всё ещё продолжают долетать, но по предварительным данным, благодаря вам, мы уже собрали около 120 тысяч рублей! Точная сумма будет на днях, и, естественно, все чеки и фото закупленных вещей мы выложим отдельно», – написал один из организаторов мероприятия Михаил Меламед.

    • Команда футболистов победила со счетом 2:1.
    • Кокорин на этой неделе перевел миллион рублей на лечение североосетинской девочки.
    • Сезон РПЛ не возобновится раньше июня.

    Источник: инстаграм Михаила Меламеда

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