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    Кокорин и Соболев сыграют в благотворительном матче по CS:GO

    Футболисты Александр Кокорин и Александр Соболев примут участие в благотворительном матче по Counter-Strike: Global Offensive. Вырученные средства пойдут врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

    Встреча состоится 7 мая в 17:00 по Москве. Соперничать с командой футболистов будут игроки в Counter-Strike: Global Offensive из Барнаула.

    • Помочь финансово могут все люди по реквизитам, указанным на фото.
    • РПЛ прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 234000 человек.

    Источник: твиттер Михаила Меламеда

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1235

      lek! 1 час назад

      Где можно будет посмотреть , кто подскажет ?

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