Кокорин и Соболев сыграют в благотворительном матче по CS:GO

Футболисты Александр Кокорин и Александр Соболев примут участие в благотворительном матче по Counter-Strike: Global Offensive. Вырученные средства пойдут врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Встреча состоится 7 мая в 17:00 по Москве. Соперничать с командой футболистов будут игроки в Counter-Strike: Global Offensive из Барнаула.