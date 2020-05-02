Кокорин и Соболев сыграют в благотворительном матче по CS:GO

Футболисты Александр Кокорин и Александр Соболев примут участие в благотворительном матче по Counter-Strike: Global Offensive. Вырученные средства пойдут врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией.
Встреча состоится 7 мая в 17:00 по Москве. Соперничать с командой футболистов будут игроки в Counter-Strike: Global Offensive из Барнаула.
- Помочь финансово могут все люди по реквизитам, указанным на фото.
- РПЛ прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 234000 человек.
Источник: твиттер Михаила Меламеда