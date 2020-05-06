Кокорин перевел миллион рублей на лечение девочки из Северной Осетии

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин перевел 1 миллион рублей на лечение девочки из Северной Осетии Аренллы Персаевой, у которой спинальная мышечная атрофия. Документальное подтверждение транзакции игрок выложил на всеобщее обозрение.
Накануне Кокорин предложил перевести несколько сотен тысяч рублей другим футболистам чемпионата России.
- Завтра, 7 мая, Кокорин поучаствует в благотворительном матче по CS:GO.
- Форвард принадлежит «Зениту».
- В течение 2018-2019 годов Кокорин был в тюрьме.
Источник: инстаграм Александра Кокорина