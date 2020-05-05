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  • «Если каждый закинет по 300 тысяч – она будет жить». Кокорин призвал 300 футболистов РПЛ помочь девочке из Осетии

«Если каждый закинет по 300 тысяч – она будет жить». Кокорин призвал 300 футболистов РПЛ помочь девочке из Осетии

5 мая 2020, 18:40
35

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин призвал футболистов РПЛ помочь деньгами девочке из Северной Осетии Арнелле Персаевой, которая нуждается в срочном лечении из-за спинальной мышечной атрофии.

«Всем привет. Не знаю, что писать под такими постами. Я всегда занимаюсь благотворительностью, но никогда не люблю афишировать это, но... Сейчас не тот случай, ведь на спасение Арнеллы Персаевой осталось всего три недели!

Знаю, что сейчас очень сложные времена для всех, но если для нас время на карантине тянется, то для этой девочки оно смертельно летит. Я вношу свой вклад и кидаю челлендж 300 футболистам РПЛ (основные игроки, без молодняка). Если каждый закинет по 300 тысяч – девочка будет жить. СМА – один из самых страшных диагнозов, и, возможно, одно из самых дорогих лекарств – 2 125 000 долларов. 163 миллиона нужно, а всем миром собрано уже почти 73 миллиона. Осталось 90 миллионов, у нас три недели. Сделаем чудо вместе. Всех обнял», – написал Кокорин в своем инстаграме.

Кокорин и Соболев сыграют в благотворительном матче по CS:GO

Источник: инстаграм Александра Кокорина
Сочи Кокорин Александр
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Chernyi Lis
1588694147
по тебе не скажешь что ты такой скромный благодетель..не афишируя помогаешь ..ну покажи пример наглядный! сколько ты перечислил!что бы другие подтянулись как бы..ну и расчитывай сколько у тебя по сравнению с другими..молодняк не брать.!!!ох какой поступок!
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BarStep
1588694206
Поступок! Очень хотелось бы, что бы этот челлендж поддержали и спасли ребенка.., очень!
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BRO_football
1588701027
Да-да. А если каждый житель России даст мне всего 1 рубль, то у меня будет 147 миллионов рублей и я стану очень богатым Нет! Это так не работает, к сожалению! Из 300 футболистов, максимум 10 скинет. Какая там благотворительность? Половина футболистов РПЛ до последнего усираются, чтобы им на лишние 10% зарплату не снизили, а Кокорин просит, чтобы они просто так 300 тысяч рублей не пойми кому отдали.
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Chernyi Lis
1588702760
вся команда! Ромы отказалась от 4 мес.зарплаты! в пользу борьбы от короны..значит в пользу заболевшим..пусть на месяц хотя бы кокоша и команда сочи откажется от зарплаты и проблем нет..кокоша на два как инициатор..еще совет тебе BarStep
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dim29
1588705669
тюрьма ему на пользу пошла,поумнел как это ни странно звучит,но факт.
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KOLBIS
1588707453
Мне кажется в наше не совсем лучшее время,любой такой поступок,дает веру,что не все еще потеряно в нашей жизни,пусть не каждый футболист скинется на это,но вот мне уже лично захотелось помочь этой девочке и я очень надеюсь,что таких людей,много,хоть сколько,даже если три миллиона по рублю и уже не надо 300 спартанцев...
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Мага 13
1588708137
достойный поступок. уважуха.
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Бухбух
1588720794
Кокорину, если он действительно сам хочет помочь, не нужно эту помощь афишировать. Помогать реально должны соответствующие организации. И, интересно, кого он включил в список этих 300 футболистов РПЛ.
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sergeyshubin
1588744715
Даже если это был пиар, даже если ни кто кроме него денег не скинет, это уже поступок!!! Даже если он этим пытается реабилитироваться как личность то это ему удалось!!! Да пусть он из каждого утюга кричит что он денег дал это все равно хорошо!!! Он помог, а вы тут сидите и его обсуждаете и трясетесь за свои копейки!!!
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