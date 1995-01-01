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    «Если каждый закинет по 300 тысяч – она будет жить». Кокорин призвал 300 футболистов РПЛ помочь девочке из Осетии

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин призвал футболистов РПЛ помочь деньгами девочке из Северной Осетии Арнелле Персаевой, которая нуждается в срочном лечении из-за спинальной мышечной атрофии.

    «Всем привет. Не знаю, что писать под такими постами. Я всегда занимаюсь благотворительностью, но никогда не люблю афишировать это, но... Сейчас не тот случай, ведь на спасение Арнеллы Персаевой осталось всего три недели!

    Знаю, что сейчас очень сложные времена для всех, но если для нас время на карантине тянется, то для этой девочки оно смертельно летит. Я вношу свой вклад и кидаю челлендж 300 футболистам РПЛ (основные игроки, без молодняка). Если каждый закинет по 300 тысяч – девочка будет жить. СМА – один из самых страшных диагнозов, и, возможно, одно из самых дорогих лекарств – 2 125 000 долларов. 163 миллиона нужно, а всем миром собрано уже почти 73 миллиона. Осталось 90 миллионов, у нас три недели. Сделаем чудо вместе. Всех обнял», – написал Кокорин в своем инстаграме.

    Кокорин и Соболев сыграют в благотворительном матче по CS:GO

    Источник: инстаграм Александра Кокорина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3515

      BarStep 58 минут назад

      Поступок! Очень хотелось бы, что бы этот челлендж поддержали и спасли ребенка.., очень!

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      Рейтинг: +56015

      Chernyi Lis 59 минут назад

      по тебе не скажешь что ты такой скромный благодетель..не афишируя помогаешь ..ну покажи пример наглядный! сколько ты перечислил!что бы другие подтянулись как бы..ну и расчитывай сколько у тебя по сравнению с другими..молодняк не брать.!!!ох какой поступок!

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      Рейтинг: +1824

      baden69 > Chernyi Lis 2 минуты назад

      Он отправил 1 000 000 руб. и предлагает остальным скинуться по 300 000, так что пример он уже показал. Саня, молодец, в отличии от того же Шалимова...

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