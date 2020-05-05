«Если каждый закинет по 300 тысяч – она будет жить». Кокорин призвал 300 футболистов РПЛ помочь девочке из Осетии

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин призвал футболистов РПЛ помочь деньгами девочке из Северной Осетии Арнелле Персаевой, которая нуждается в срочном лечении из-за спинальной мышечной атрофии.

«Всем привет. Не знаю, что писать под такими постами. Я всегда занимаюсь благотворительностью, но никогда не люблю афишировать это, но... Сейчас не тот случай, ведь на спасение Арнеллы Персаевой осталось всего три недели!

Знаю, что сейчас очень сложные времена для всех, но если для нас время на карантине тянется, то для этой девочки оно смертельно летит. Я вношу свой вклад и кидаю челлендж 300 футболистам РПЛ (основные игроки, без молодняка). Если каждый закинет по 300 тысяч – девочка будет жить. СМА – один из самых страшных диагнозов, и, возможно, одно из самых дорогих лекарств – 2 125 000 долларов. 163 миллиона нужно, а всем миром собрано уже почти 73 миллиона. Осталось 90 миллионов, у нас три недели. Сделаем чудо вместе. Всех обнял», – написал Кокорин в своем инстаграме.

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