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    Bloomberg: европейский инвестиционный фонд намерен купить у Рыболовлева долю «Монако»

    Новым совладельцем «Монако» может стать европейский инвестиционный фонд CVC Capital Partners. Сейчас контрольный пакет акцией находится у российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева.

    Представитель семьи Рыболовлева при этом заметил, что переговоры с потенциальными покупателями доли клуба не ведутся, пишет Bloomberg.

    Помимо «Монако», интерес инвестиционного фонда вызывает немецкий и итальянский футбол. Он ведет переговоры о покупке 20 процентов Серии А на сумму более 2 миллиардов долларов.

    • CVC Capital Partners основан в 1981 году.
    • «Монако» в Лиге 1 завершил сезон девятым.
    • За команду выступает Александр Головин.

    Источник: Bloomberg

    Информационное агентство, чей профиль - финансовые активы. Существует с 1981 года.

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4310

      JTherry 7 минут назад

      а в РПЛ за такие бабки можно было всю лигу купить...

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