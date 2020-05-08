Bloomberg: европейский инвестиционный фонд намерен купить у Рыболовлева долю «Монако»

Новым совладельцем «Монако» может стать европейский инвестиционный фонд CVC Capital Partners. Сейчас контрольный пакет акцией находится у российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева.
Представитель семьи Рыболовлева при этом заметил, что переговоры с потенциальными покупателями доли клуба не ведутся, пишет Bloomberg.
Помимо «Монако», интерес инвестиционного фонда вызывает немецкий и итальянский футбол. Он ведет переговоры о покупке 20 процентов Серии А на сумму более 2 миллиардов долларов.
- CVC Capital Partners основан в 1981 году.
- «Монако» в Лиге 1 завершил сезон девятым.
- За команду выступает Александр Головин.
Источник: Bloomberg
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