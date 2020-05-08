Bloomberg: европейский инвестиционный фонд намерен купить у Рыболовлева долю «Монако»

Новым совладельцем «Монако» может стать европейский инвестиционный фонд CVC Capital Partners. Сейчас контрольный пакет акцией находится у российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева.

Представитель семьи Рыболовлева при этом заметил, что переговоры с потенциальными покупателями доли клуба не ведутся, пишет Bloomberg.

Помимо «Монако», интерес инвестиционного фонда вызывает немецкий и итальянский футбол. Он ведет переговоры о покупке 20 процентов Серии А на сумму более 2 миллиардов долларов.