Гендиректор «Монако» – о будущем Головина: «Безусловно, он останется в команде»

Генеральный директор и вице-президент «Монако» Олег Петров высказался о роли в команде полузащитника Александра Головина.
– Уже понятно, кого точно не будет в «Монако» в новом сезоне?
– У меня есть понимание. Но называть фамилии еще рано. Нужно поговорить с игроками.
– Очевидно, что Головин остается.
– Безусловно. На него очень рассчитываем. Он один из ведущих игроков.
- Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
- В текущем сезоне хавбек провел за монегасков 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.
- В марте он продлил контракт с клубом до 2024 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»