Гендиректор «Монако» – о будущем Головина: «Безусловно, он останется в команде»

Генеральный директор и вице-президент «Монако» Олег Петров высказался о роли в команде полузащитника Александра Головина.

– Уже понятно, кого точно не будет в «Монако» в новом сезоне?

– У меня есть понимание. Но называть фамилии еще рано. Нужно поговорить с игроками.

– Очевидно, что Головин остается.

– Безусловно. На него очень рассчитываем. Он один из ведущих игроков.