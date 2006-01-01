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    Гендиректор «Монако» – о будущем Головина: «Безусловно, он останется в команде»

    Генеральный директор и вице-президент «Монако» Олег Петров высказался о роли в команде полузащитника Александра Головина.

    – Уже понятно, кого точно не будет в «Монако» в новом сезоне?

    – У меня есть понимание. Но называть фамилии еще рано. Нужно поговорить с игроками.

    – Очевидно, что Головин остается.

    – Безусловно. На него очень рассчитываем. Он один из ведущих игроков.

    • Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за монегасков 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.
    • В марте он продлил контракт с клубом до 2024 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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