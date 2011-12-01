Mundo Deportivo: «Ньюкасл» может купить Коутиньо, если клуб возглавит Покеттино

ОБА-НА!!!!!!!!
ТАК...ВОТ, ОКАЗЫАЕТСЯ кто новые владельцы английского «Ньюкасла» – суверенный фонд из Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом Бен Салманом... Это те парни, у которых СТОЛЬКО ДЕНЕГ, ЧТО ОНИ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ НЕФТЬ ДАРИТЬ ГОДЫ?))) Это те парни, которые , похоже, скоро "однй левой" уничтожат всех наших "нефтяных умников" из дворовой питерский команды...А ЗАОДНО И ВСЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РФ?
В АПЛ на подходе новй супер клуб?)))
Новые владельцы английского «Ньюкасла» – суверенный фонд из Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом Бен Салманом – в летнее трансферное окно намерены подписать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
Если бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино станет тренером «Ньюкасл», то он попросит приобрести Коутиньо.
«Барселона» намерена выручить с этого трансфера 100 миллионов евро.
- Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды.
- В сезоне-2011/12 Покеттино работал вместе в «Эспаньоле».