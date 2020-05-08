Mundo Deportivo: «Ньюкасл» может купить Коутиньо, если клуб возглавит Покеттино

Новые владельцы английского «Ньюкасла» – суверенный фонд из Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом Бен Салманом – в летнее трансферное окно намерены подписать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Если бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино станет тренером «Ньюкасл», то он попросит приобрести Коутиньо.

«Барселона» намерена выручить с этого трансфера 100 миллионов евро.