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    Mundo Deportivo: «Ньюкасл» может купить Коутиньо, если клуб возглавит Покеттино

    Новые владельцы английского «Ньюкасла» – суверенный фонд из Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом Бен Салманом – в летнее трансферное окно намерены подписать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

    Если бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино станет тренером «Ньюкасл», то он попросит приобрести Коутиньо.

    «Барселона» намерена выручить с этого трансфера 100 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2617

      solodealer 22 минуты назад

      ОБА-НА!!!!!!!!
      ТАК...ВОТ, ОКАЗЫАЕТСЯ кто новые владельцы английского «Ньюкасла» – суверенный фонд из Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом Бен Салманом... Это те парни, у которых СТОЛЬКО ДЕНЕГ, ЧТО ОНИ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ НЕФТЬ ДАРИТЬ ГОДЫ?))) Это те парни, которые , похоже, скоро "однй левой" уничтожат всех наших "нефтяных умников" из дворовой питерский команды...А ЗАОДНО И ВСЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РФ?
      В АПЛ на подходе новй супер клуб?)))

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      Рейтинг: +2794

      Hektor 84 > solodealer 10 минут назад

      Лишь бы не очередной Фулхэм или Малага

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