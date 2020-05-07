РФС надеется доиграть Кубок России

Руководство РФС не хочет досрочно завершать розыгрыш Кубка России.

Между тем в исполкоме организации считают, что вероятность возобновления турнира значительно меньше, чем РПЛ. Это связывают с участием в Кубке команд из ФНЛ.

Ранее стало известно, что РФС рассчитывает доиграть РПЛ. За возобновление сезона выступают также и большинство футболистов лиги.