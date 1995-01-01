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    РФС надеется доиграть Кубок России

    Руководство РФС не хочет досрочно завершать розыгрыш Кубка России.

    Между тем в исполкоме организации считают, что вероятность возобновления турнира значительно меньше, чем РПЛ. Это связывают с участием в Кубке команд из ФНЛ.

    Ранее стало известно, что РФС рассчитывает доиграть РПЛ. За возобновление сезона выступают также и большинство футболистов лиги.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2295

      alarm 15 минут назад

      нужно надрать хряков в третий раз за сезон!

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