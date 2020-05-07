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РФС надеется доиграть Кубок России

7 мая 2020, 19:02
5

Руководство РФС не хочет досрочно завершать розыгрыш Кубка России.

Между тем в исполкоме организации считают, что вероятность возобновления турнира значительно меньше, чем РПЛ. Это связывают с участием в Кубке команд из ФНЛ.

Ранее стало известно, что РФС рассчитывает доиграть РПЛ. За возобновление сезона выступают также и большинство футболистов лиги.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок
Комментарии (5)
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Кузьмич на трибуне
1588872130
Это пипец! И надеяться бесполезно. Никто уже ничего не доиграет. Всем дадут каникулы до сентября.
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ufos73
1588873342
Дурка, собирать и готовить команды на 1-2 игры это ж нах ни кому не нужно, не игрокам не клубам!
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Соня Мармеладова
1588877090
Кубки доиграть вообще проблем не должно быть. Просто проводить матчи в резервные дни Следующего сезона и вся проблема решена.
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Давид59
1588877164
Чего там доигрывать!? Там два полуфинала и финал сыграть осталось (плюс недоигранный матч). Однозначно без зрителей это 4 игры на нейтральном поле. Проблема раздута!
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zigbert
1588947223
Если не получится доиграть в этом сезоне, можно перенести на следующий а новый розыгрыш Кубка не проводить.
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