РФС надеется доиграть Кубок России

Руководство РФС не хочет досрочно завершать розыгрыш Кубка России.
Между тем в исполкоме организации считают, что вероятность возобновления турнира значительно меньше, чем РПЛ. Это связывают с участием в Кубке команд из ФНЛ.
Ранее стало известно, что РФС рассчитывает доиграть РПЛ. За возобновление сезона выступают также и большинство футболистов лиги.
- Кубок России был прерван на стадии 1/4 финала. Остался не сыгранным матч «Шинник» – «Урал».
- В полуфинал турнира уже вышли «Зенит», «Спартак» и «Химки».
Источник: «Чемпионат»