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    РФС и большинство футболистов хотят доиграть сезон, матчи со зрителями не рассматриваются

    Руководство РФС выступает за возобновление сезона, сообщает «Чемпионат».

    В исполкоме организации пока не рассматривают доигровку сезона в одном или нескольких регионах, также исключен вариант проведения матчей со зрителями. Если сезон возобновится, то календарь игр не претерпит изменений. Продолжить сезон хотят и большинство футболистов РПЛ, хотя некоторые клубы и высказались за досрочное завершение турнира.

    • Сообщалось, что РПЛ могут возобновить 21 июня.
    • В чемпионате с девятиочковым отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: «Чемпионат»

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