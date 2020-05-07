РФС и большинство футболистов хотят доиграть сезон, матчи со зрителями не рассматриваются

Руководство РФС выступает за возобновление сезона, сообщает «Чемпионат».
В исполкоме организации пока не рассматривают доигровку сезона в одном или нескольких регионах, также исключен вариант проведения матчей со зрителями. Если сезон возобновится, то календарь игр не претерпит изменений. Продолжить сезон хотят и большинство футболистов РПЛ, хотя некоторые клубы и высказались за досрочное завершение турнира.
- Сообщалось, что РПЛ могут возобновить 21 июня.
- В чемпионате с девятиочковым отрывом лидирует «Зенит».
Источник: «Чемпионат»