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    «Ювентус» может обменять Бернардески на Дзаньоло

    «Ювентус» и «Рома» могут совершить обмен футболистами во время летнего трансферного окна.

    По информации Calciomercato, из Рима в Турин может отправиться Николо Дзаньоло, а в обратном направлении – Федерико Бернардески.

    • Рыночная стоимость игрока «Ювентуса» – 28 миллионов евро, а футболиста «Ромы» – 45 миллионов.
    • В текущем сезоне Бернардески забил один мяч и сделал один ассист в 24 играх.
    • В активе Дзаньоло за указанный период шесть голов и две результативные передачи в 24 матчах.

    Источник: Calciomercato

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