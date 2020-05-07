«Ювентус» может обменять Бернардески на Дзаньоло

«Ювентус» и «Рома» могут совершить обмен футболистами во время летнего трансферного окна.
По информации Calciomercato, из Рима в Турин может отправиться Николо Дзаньоло, а в обратном направлении – Федерико Бернардески.
- Рыночная стоимость игрока «Ювентуса» – 28 миллионов евро, а футболиста «Ромы» – 45 миллионов.
- В текущем сезоне Бернардески забил один мяч и сделал один ассист в 24 играх.
- В активе Дзаньоло за указанный период шесть голов и две результативные передачи в 24 матчах.
Источник: Calciomercato