Из ноги Тарасова извлекли металлический винт

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил, что перенес операцию.

По словам футболиста, из его ноги извлекли металлический винт.

«Нахожусь в клинике, мне сделали плановую операцию. Мне вытащили винт из ноги, я был в шоке. Посмотрите, какой он большой. Вот это было в ноге у меня, офигеть», – сказал Тарасов в видео для сторис своего инстаграма.