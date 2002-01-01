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    Из ноги Тарасова извлекли металлический винт

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил, что перенес операцию.

    По словам футболиста, из его ноги извлекли металлический винт.

    «Нахожусь в клинике, мне сделали плановую операцию. Мне вытащили винт из ноги, я был в шоке. Посмотрите, какой он большой. Вот это было в ноге у меня, офигеть», – сказал Тарасов в видео для сторис своего инстаграма.

    • Тарасов получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
    • Это произошло спустя три дня после заключения контракта с «Рубином».
    • Его возвращение в строй ожидается в середине июня.

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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