Из ноги Тарасова извлекли металлический винт

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил, что перенес операцию.
По словам футболиста, из его ноги извлекли металлический винт.
«Нахожусь в клинике, мне сделали плановую операцию. Мне вытащили винт из ноги, я был в шоке. Посмотрите, какой он большой. Вот это было в ноге у меня, офигеть», – сказал Тарасов в видео для сторис своего инстаграма.
- Тарасов получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
- Это произошло спустя три дня после заключения контракта с «Рубином».
- Его возвращение в строй ожидается в середине июня.
Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова