Дмитрий Черышев – об интересе «Зенита» и «Локомотива» к Денису: «Мы первый раз об этом слышим»

Дмитрий Черышев, отец вингера «Валенсии» Дениса Черышева, не подтвердил информацию об интересе «Зенита» и «Локомотива» к своему сыну.

– Испанские СМИ утверждают, что Денисом интересуются «Зенит» и «Локомотив». Он рассматривает возможность переезда в Россию?

– Мы первый раз об этом слышим. Даже новостей не читали. Разговоров не идет, никто об этом не говорил.