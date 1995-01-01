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    Дмитрий Черышев – об интересе «Зенита» и «Локомотива» к Денису: «Мы первый раз об этом слышим»

    Дмитрий Черышев, отец вингера «Валенсии» Дениса Черышева, не подтвердил информацию об интересе «Зенита» и «Локомотива» к своему сыну.

    – Испанские СМИ утверждают, что Денисом интересуются «Зенит» и «Локомотив». Он рассматривает возможность переезда в Россию?

    – Мы первый раз об этом слышим. Даже новостей не читали. Разговоров не идет, никто об этом не говорил.

    • В текущем сезоне россиянин провел за «Валенсию» 22 матча, забил три гола и сделал один ассист.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость Черышева – 4,8 миллиона евро.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5919

      Сильвербой 33 минуты назад

      Два года в бункере жил??? После ЧМ уже сотый раз, наверное, читаю про Черышева и Зенит!

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