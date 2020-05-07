Дмитрий Черышев – об интересе «Зенита» и «Локомотива» к Денису: «Мы первый раз об этом слышим»

Дмитрий Черышев, отец вингера «Валенсии» Дениса Черышева, не подтвердил информацию об интересе «Зенита» и «Локомотива» к своему сыну.
– Испанские СМИ утверждают, что Денисом интересуются «Зенит» и «Локомотив». Он рассматривает возможность переезда в Россию?
– Мы первый раз об этом слышим. Даже новостей не читали. Разговоров не идет, никто об этом не говорил.
- В текущем сезоне россиянин провел за «Валенсию» 22 матча, забил три гола и сделал один ассист.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость Черышева – 4,8 миллиона евро.
Источник: «Рейтинг Букмекеров»