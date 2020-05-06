«Мое время в Лондоне закончилось». Мхитарян сообщил «Арсеналу», что хочет остаться в «Роме»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян не намерен возвращаться в «Арсенал» по окончании аренды. Об этом он уведомил английский клуб.

«Мое время в Лондоне закончилось. Надеюсь, вы договоритесь с «Ромой», я хочу остаться», – приводит сообщение Мхитаряна в Англию Corriere dello Sport.