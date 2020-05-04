«Арсенал» готов продать Мхитаряна за 10 миллионов

«Арсенал» намерен расстаться летом с полузащитником Генрихом Мхитаряном.
По информации Mirror, лондонский клуб нуждается в деньгах, чтобы получить возможность усилить состав. В связи с этим англичане снизили цену на хавбека до 10 миллионов фунтов.
Впрочем, даже на таких условиях «Рома» не готова выкупить армянина, выступающего за римскую команду на правах аренды.
- Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» истекает летом 2021 года.
- В текущем сезоне игрок провел за «Рому» 17 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
Источник: Mirror