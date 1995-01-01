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    «Арсенал» готов продать Мхитаряна за 10 миллионов

    «Арсенал» намерен расстаться летом с полузащитником Генрихом Мхитаряном.

    По информации Mirror, лондонский клуб нуждается в деньгах, чтобы получить возможность усилить состав. В связи с этим англичане снизили цену на хавбека до 10 миллионов фунтов.

    Впрочем, даже на таких условиях «Рома» не готова выкупить армянина, выступающего за римскую команду на правах аренды.

    • Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» истекает летом 2021 года.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Рому» 17 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 12:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1556

      Dizayner 13 минут назад

      как же так? самый талантливый игрок современности, именно из-за его отсутствия в прошлогоднем финале арсенал проиграл, ценнейшее приобретение канониров за последние 15 лет и такая цена?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Давид59 1 час назад

      Миллер! Ау! Всего 10 лимонов

      0
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