Смолов: «В Москве тренировался ежедневно. Там было больше возможностей для занятий, чем в Испании»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов пообщался с клубной пресс-службой после возвращения в Испанию. Часть карантинного периода игрок провел в России.

«В Москве дома тренировался каждый день. В квартире, во дворе, делал упражнения с мячом. Там было больше возможностей для тренировок, чем в Испании. В Виго квартира очень маленькая, и на улицу выйти было нельзя», – сказал форвард.