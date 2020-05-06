Смолов: «В Москве тренировался ежедневно. Там было больше возможностей для занятий, чем в Испании»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов пообщался с клубной пресс-службой после возвращения в Испанию. Часть карантинного периода игрок провел в России.
«В Москве дома тренировался каждый день. В квартире, во дворе, делал упражнения с мячом. Там было больше возможностей для тренировок, чем в Испании. В Виго квартира очень маленькая, и на улицу выйти было нельзя», – сказал форвард.
- Возобновление Примеры намечено на июнь.
- «Сельта» арендовала форварда у «Локомотива» в январе.
- Россиянин будет выступать за испанский клуб как минимум до конца сезона.
Источник: твиттер «Сельты»