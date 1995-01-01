Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Смолов: «В Москве тренировался ежедневно. Там было больше возможностей для занятий, чем в Испании»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов пообщался с клубной пресс-службой после возвращения в Испанию. Часть карантинного периода игрок провел в России.

    «В Москве дома тренировался каждый день. В квартире, во дворе, делал упражнения с мячом. Там было больше возможностей для тренировок, чем в Испании. В Виго квартира очень маленькая, и на улицу выйти было нельзя», – сказал форвард.

    • Возобновление Примеры намечено на июнь.
    • «Сельта» арендовала форварда у «Локомотива» в январе.
    • Россиянин будет выступать за испанский клуб как минимум до конца сезона.

    Источник: твиттер «Сельты»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76538
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru